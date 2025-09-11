Obavijesti

News

Komentari 1
VODIT ĆE JAVNE NATJEČAJE

Nju ne možeš podmititi. Albanci postavili AI bota za ministricu kako bi se borili protiv korupcije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nju ne možeš podmititi. Albanci postavili AI bota za ministricu kako bi se borili protiv korupcije
Foto: Leon Neal

Premijer Edi Rama, koji počinje svoj četvrti mandat, rekao je u četvrtak da će Diella, što znači Sunce na albanskom, voditi i dodjeljivati sve javne natječaje kojima vlada angažira privatna poduzeća za razne projek

Nova ministrica u Albaniji zadužena za javne natječaje neće biti potkupljiva, neće joj se moći prijetiti niti ulizivati. I to zato jer je Diella, kako se zove, bot generiran umjetnom inteligencijom.

Premijer Edi Rama, koji počinje svoj četvrti mandat, rekao je u četvrtak da će Diella, što znači Sunce na albanskom, voditi i dodjeljivati sve javne natječaje kojima vlada angažira privatna poduzeća za razne projekte.

"Diella je prvi član kabineta koji nije fizički nazočan, nego je virtualno kreiran umjetnom inteligencijom", rekao je Rama, predstavljajući svoj novi kabinet.

Ona će Albaniju pretvoriti u "zemlju u kojoj su javni natječaji 100 posto slobodni od korupcije".

Javni natječaji već dugo su izvor korupcije u zemlji, koja je po stručnjacima sjedište bandi koje žele oprati novac od krijumčarenja droge i oružja u svijetu i gdje se korupcija uvukla u kuloare vlasti.

Takav imidž otežao je pristupanje Albanije EU-u, što Rama želi ostvariti do 2030. Politički analitičari to smatraju ambicioznim.

Vlada nije pojasnila hoće li Diellu nadzirati ljudi niti kako će se otkloniti rizik od moguće manipulacije.

Diella je uvedena ranije ove godine kao AI virtualni asistent na platformi e-Albania za ishođenje državnih dokumenata.

Mnogi ne vjeruju u nju. "Čak će i Diella biti korumpirana u Albaniji", komentirao je korisnik Facebooka. "Krađe će se nastaviti i Diella će biti kriva", dodao je drugi.

Novi saziv parlamenta, izabran u svibnju, počet će s radom u petak. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025