Nju ne možeš podmititi. Albanci postavili AI bota za ministricu kako bi se borili protiv korupcije

Nova ministrica u Albaniji zadužena za javne natječaje neće biti potkupljiva, neće joj se moći prijetiti niti ulizivati. I to zato jer je Diella, kako se zove, bot generiran umjetnom inteligencijom.

Premijer Edi Rama, koji počinje svoj četvrti mandat, rekao je u četvrtak da će Diella, što znači Sunce na albanskom, voditi i dodjeljivati sve javne natječaje kojima vlada angažira privatna poduzeća za razne projekte.

"Diella je prvi član kabineta koji nije fizički nazočan, nego je virtualno kreiran umjetnom inteligencijom", rekao je Rama, predstavljajući svoj novi kabinet.

Ona će Albaniju pretvoriti u "zemlju u kojoj su javni natječaji 100 posto slobodni od korupcije".

Javni natječaji već dugo su izvor korupcije u zemlji, koja je po stručnjacima sjedište bandi koje žele oprati novac od krijumčarenja droge i oružja u svijetu i gdje se korupcija uvukla u kuloare vlasti.

Takav imidž otežao je pristupanje Albanije EU-u, što Rama želi ostvariti do 2030. Politički analitičari to smatraju ambicioznim.

Vlada nije pojasnila hoće li Diellu nadzirati ljudi niti kako će se otkloniti rizik od moguće manipulacije.

Diella je uvedena ranije ove godine kao AI virtualni asistent na platformi e-Albania za ishođenje državnih dokumenata.

Mnogi ne vjeruju u nju. "Čak će i Diella biti korumpirana u Albaniji", komentirao je korisnik Facebooka. "Krađe će se nastaviti i Diella će biti kriva", dodao je drugi.

Novi saziv parlamenta, izabran u svibnju, počet će s radom u petak.