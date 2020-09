Njujorški policajac špijunirao za Kineze, platili mu na desetke tisuća dolara

<p>Njujorški policajac tibetanskog podrijetla optužen je u ponedjeljak za špijunažu a američke ga vlasti optužuju da je za kinesku vladu prikupljao podatke o tibetanskoj zajednici u New Yorku.</p><p>Policajac koji je radio u Queensu, postupao je po uputama dužnosnika kineskog konzulata u New Yorku, navodi se u optužnici objavljenoj u ponedjeljak.</p><p>Zahvaljujući svojim kontaktima s tibetanskom zajednicom, taj je 33-godišnjak između 2018. i 2020. prikupljao informacije o njezinim aktivnostima i identificirao potencijalne obavještajne izvore.</p><p>U optužnici se dalje navodi da je policajac, koji je bio i pričuvni časnik američke vojske, omogućio zaposlenicima konzulata da sudjeluju na događajima koje je organizirala njujorška policija. Kineske vlasti su mu za usluge platile desetke tisuća dolara.</p><p>Tereti ga se po četiri točke optužnice, napose da je radio za stranu zemlju na američkom teritoriju, za lažne izjave i ometanje rada javne službe.</p><p>U ponedjeljak je izveden pred sudca i smješten u pritvor, rekao je za agenciju France Presse glasnogovornik saveznog tužitelja u Brooklynu. Razriješen je dužnosti, bez prava na plaću, rekao je glasnogovornik njujorške policije.</p><p>Rođen je u Kini, a u Sjedinjenim Državama je dobio politički azil jer su ga kineske vlasti navodno zlostavljale zbog toga što je bio tibetanskog podrijetla.</p><p>No istraga je pokazala da su dvoje njegovih rođaka bili članovi kineske komunističke partije.</p><p>- Ako ga sud potvrdi", slučaj će "pokazati da kineska komunistička partija sudjeluje u sramotnim operacijama radi neutralizacije oporbe, ne samo na Tibetu (...) nego i drugdje u svijetu - reagirala je Međunarodna kampanja za Tibet, udruga za prava Tibetanaca.</p><p>Pošto je od 1912. do 1950. dopustio autonomiju Tibeta, Peking je 1951. ponovo uspostavio kontrolu nad tim teritorijem, a duhovni vođa Tibetanaca, dalaj lama, živi u egzilu od 1959.</p>