Nobilo o arapskom investitoru: Nacionalna sigurnost je priča za malu djecu, štitim naše interese

Odvjetnik Anto Nobilo koji zastupa arapskog investitora za Dnevnik.hr je rekao da je upetljavanje SOA-e jedan od instrumenata upetljavanja države u poslovne privatne kompanije, što je nedopustivo.

- Moj zadatak je zaštititi njegove interese u Hrvatskoj je li to prema upravnim, sudskim, državnim organima ili drugim tvrtkama. To mi je glavni zadatak, a sporedni je da ću surađivati s timom koji se formirao u EU kako bi ishodio operacionalizaciju tg ugovora. Sve bitno će se odviti u Nizozemskoj, tamo će se odlučiti je moj klijent vlasnik Fortenove ili nije - rekao je Nobilo.

- On je šokiran situacijom koja se dogodila u Hrvatskoj, no on može shvatiti zbog čega se država, odnosno Vlada tako miješa u poslove privatne kompanije - rekao je Nobilo, naglasivši da je nacionalna sigurnost priča za malu djecu te da je upetljavanje SOA-e jedan od instrumenata upetljavanja države u poslovne privatne kompanije, što je nedopustivo.

Najčitaniji članci