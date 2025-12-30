Noćna drama u Zagrebu: Ulovili ga u krađi kotača s auta, dao se u bijeg, policija morala i pucati

Dramatični incident dogodio se jučer ujutro u zagrebačkom Susedgradu, kada je 38-godišnji državljanin Slovenije u pokušaju krađe gotovo usmrtio policijske službenike. Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je oko 4 sata ujutro preskočio ogradu parkirališta trgovačkog društva na Samoborskoj cesti i s dva parkirana automobila demontirao više kotača.

Demontirane kotače prebacio je preko ograde i odložio uz rub parkirališta, nakon čega se zaputio do svog automobila parkiranog stotinjak metara dalje. Vozilu je namontirao nepripadajuće hrvatske registarske oznake i pokrenuo ga, no policija mu je prepriječila put službenim vozilom.

Kada su policijski službenici izašli iz automobila i naredili mu da stane, 38-godišnjak je naglo krenuo automobilom prema njima u namjeri da ih ozlijedi. Jedan od policajaca ispalio je nekoliko hitaca iz službenog oružja kako bi se obranio, nakon čega je osumnjičeni zaustavio automobil i potom pobjegao šljunčanim putem.

Nakon što je naletio na metalnu konstrukciju, muškarac je izašao iz automobila i dao se u bijeg pješice. Policija ga je isti dan, u popodnevnim satima, uhitila na području Maksimira uz uporabu sredstava prisile.

Po dovršenju kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će biti predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljena kaznena prijava.

Policija također ističe da je 38-godišnjak ranije bio predmet Europskog uhidbenog naloga Republike Slovenije, a na njega je bila raspisana i međunarodna potraga Interpola Ljubljana.