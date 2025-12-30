Obavijesti

News

Komentari 10
HTIO PREGAZITI POLICAJCE

Noćna drama u Zagrebu: Ulovili ga u krađi kotača s auta, dao se u bijeg, policija morala i pucati

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Noćna drama u Zagrebu: Ulovili ga u krađi kotača s auta, dao se u bijeg, policija morala i pucati
ilustracija | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Dramatični incident dogodio se jučer ujutro u zagrebačkom Susedgradu skoro ubio policajce

Dramatični incident dogodio se jučer ujutro u zagrebačkom Susedgradu, kada je 38-godišnji državljanin Slovenije u pokušaju krađe gotovo usmrtio policijske službenike. Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je oko 4 sata ujutro preskočio ogradu parkirališta trgovačkog društva na Samoborskoj cesti i s dva parkirana automobila demontirao više kotača.

Demontirane kotače prebacio je preko ograde i odložio uz rub parkirališta, nakon čega se zaputio do svog automobila parkiranog stotinjak metara dalje. Vozilu je namontirao nepripadajuće hrvatske registarske oznake i pokrenuo ga, no policija mu je prepriječila put službenim vozilom.

Kada su policijski službenici izašli iz automobila i naredili mu da stane, 38-godišnjak je naglo krenuo automobilom prema njima u namjeri da ih ozlijedi. Jedan od policajaca ispalio je nekoliko hitaca iz službenog oružja kako bi se obranio, nakon čega je osumnjičeni zaustavio automobil i potom pobjegao šljunčanim putem.

Nakon što je naletio na metalnu konstrukciju, muškarac je izašao iz automobila i dao se u bijeg pješice. Policija ga je isti dan, u popodnevnim satima, uhitila na području Maksimira uz uporabu sredstava prisile.

Po dovršenju kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će biti predan pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljena kaznena prijava.

Policija također ističe da je 38-godišnjak ranije bio predmet Europskog uhidbenog naloga Republike Slovenije, a na njega je bila raspisana i međunarodna potraga Interpola Ljubljana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina
JAKO OPASNO I KAŽNJIVO!

VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića
FOTO Marija zna kakva će biti 2026., Lucijin kalendar piše 50 godina: 'Čuvam ga od zaborava'
ZAPISUJE GA OD 15. GODINE

FOTO Marija zna kakva će biti 2026., Lucijin kalendar piše 50 godina: 'Čuvam ga od zaborava'

Marija Ritoša (63) već 50 godina piše Lucijin kalendar, koji služi za predviđanje vremena u novoj godini. ‘Nadam se da će me naslijediti nećakinja’, kaže Marija
FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'
JEDNA OSOBA U BOLNICI

FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Dijelovi auta razletjeli su se cestom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025