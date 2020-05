Noćni klubovi kreću s radom, ali bez korištenja plesnih podija

HZJZ objavio je preporuke za rad noćnih klubova. S ciljem zaštite djelatnika i posjetitelja od mogućeg prijenosa korona virusa, HZJZ poseban naglasak stavlja na pojačane higijenske mjere. Tako na ulazu u klub treba biti dezinfekcijsko sredstvo.

Za čaše, posuđe i ostale predmete, HZJZ preporučuje da se ne dijele s drugima.

Za cijelo vrijeme boravka preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između osoba (publike, izvođača i osoblja) od 1,5 metra. Razmak od dva metra preporučuje se između i od izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporučuje se razmak od četiri metra između publike i izvođača na sceni.U zatvorenom prostoru je preporučeno nošenje maski na licu.

Posjetitelji i osoblje trebaju prije dolaska u klub izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), zaposlenik se treba javiti nadređenom i ne dolaziti dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine.

Ograničenje broja posjetitelja može se postići na nekoliko načina. Prvo se mogu rasporediti stolovi tako da gosti budu udaljeni 1,5 metar, a sukladno o veličini prostora organizator određuje koliko ljudi može ući u klub. Preporučuje se, ako postoji mogućnost, organiziranje rada klubova na otvorenom.

Plesni podij u funkciji prostora za ples nije dozvoljen. Na prostoru plesnog podija preporučuje se da se postave stojeći stolove tako da gosti budu udaljeni međusobno najmanje 1.5 metar.

Od 27. svibnja u zatvorenim je prostorima dozvoljen boravak do 100 ljudi, na otvorenom 300. Od 15. lipnja, u zatvorenom prostoru bit će dozvoljen boravak 200 ljudi, na otvorenom do 500. A od 1. srpnja, u zatvorenom prostoru bit će dozvoljen boravak do 350 ljudi, dok će na otvorenom moći biti do 1000 ljudi.