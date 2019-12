Nogalo: Bojim se da će mi još podmetnuti i primanje mita

Da, to je taj smišljeni napad na mene koji sam vam i najavio kada smo neki dan razgovarali.

Imam pouzdanu informaciju da oni tu neće stati, već mi pokušati podmetnuti i primanje mita. Tko zna na što su još sve spremni i kakve još laži mogu očekivati, rekao nam je u srijedu smijenjeni ravnatelj Bolnice Srebrnjak doc. dr. Boro Nogalo. Grad Zagreb protiv njega je podnio i kaznenu prijavu za nadriliječništvo. Kako se do sada nije doznalo o kakvom se to navodnom nadriliječništvu radi, upitali smo doc.dr. Nogala zna li na što ljudi iz Grada misle kada spominju tu riječ u kontekstu jedne vrhunske bolnice. Informacija koju ima smijenjeni ravnatelj zvuči nevjerojatno i gotovo nadrealno. Gradu je, navodno sporno to što su u bolnici radili, primjerice, nutricionisti koji su bili sastavni dio timova za liječenje djece, zajedno s liječnicima specijalistima ili, primjerice, molekularnim biolozima. Smijenjeni ravnatelj zgrožen je ovim, kako kaže, paušalnim optužbama, i ne odustaje od daljnje borbe za pravdu. U srijedu ujutro sastalo se Stručno vijeće bolnice, i doc. dr. Nogalo tvrdi da su s gnušanjem odbacili optužbe Grada.

Zaposlenici Srebrnjaka u četvrtak će u podne prosvjedovati u bolnici.

- Pozivamo ljude da dođu i onima koji nam ovo rade damo do znanja kako smo hrvatski, ali i europski centar izvrsnosti. Ove optužbe su dezinformiranje javnosti s ciljem uništavanja ugleda bolnice, a sve zajedno destabilizira naše pacijente. Ovo su igre u kojima su neki drugi interesi ispred interesa djece koju liječimo – rekao nam je doc. dr. Nogalo, ističući da bolnica ima europski certifikat te da su postupci ljudi iz Grada Zagreba zapravo napad na europski bolnički projekt vrijedan 60 milijuna eura.