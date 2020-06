Nogalo: 'Kaznene prijave su linč iza kojeg stoji Milan Bandić'

Kaznene prijave protiv troje liječnika iz Bolnice Srebrnjak podigla je sadašnja bolnička uprava, zbog "sumnje da su od 2015. do 2020.godine isplaćivali nepripadajući dodatak na plaću za obavljanje pripravnosti

<p>Ovo nije ništa drugo nego linč. Kolege i ja smo žrtve brojnih privatnih interesa, a za mene očito ne vrijedi presumpcija nevinosti kao za Bandića, protiv kojeg se vode sudski procesi, kaže nam bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, <strong>dr. Boro Nogalo</strong>, komentirajući kaznene prijave protiv njega, <strong>prof.dr. Mirjane Turkalj</strong> i <strong>prof.dr. Davora Plaveca</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Prosvjed ispred bolnice Srebrnjak</strong></p><p>Kaznene prijave protiv ovo troje liječnika iz <strong>Bolnice Srebrnjak</strong> podigla je sadašnja bolnička uprava, zbog "osnovane sumnje da su od 2015. do 2020.godine isplaćivali nepripadajući dodatak na plaću za obavljanje pripravnosti u bolnici, a da za to nije bilo propisanih uvjeta". No posve je nejasno što je uopće sporno u satima pripravnosti i prekovremenima, budući da cijeli zdravstveni sustav funkcionira na takav način. Uostalom, kako i ističe dr. Nogalo, takvi su sati posve zakoniti, imaju ih, primjerice, i vatrogasci.</p><p>- Punih 23 godine, koliko radim na Srebrnjaku, nije bilo problema oko toga, niti jedna inspekcija nije našla ništa sporno. A onda je sadašnja ravnateljica privatnoj tvrtki platila 250 tisuća kuna za analizu, i odjednom je isplata prekovremenih i pripravnosti problem. Iza ovoga svega stoji uigrana organizacija koja nas uporno želi kriminalizirati, i spremni su ići neizrecivo daleko – kaže nam dr. Nogalo, otvoreno ističući da su glavne osobe, koje stoje iza linča na njega i kolege, gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong>, njegova zamjenica <strong>Jelena Pavičić Vukičević</strong>, predsjednica Upravnog vijeća bolnice <strong>Ana Stavljenić Rukavina</strong> i bivši ministar zdravstva <strong>Milan Kujundžić</strong>.</p>