Bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Boro Nogalo gostovao je na N1 te se osvrnuo na stanje u toj bolnici.

- Dug je trenutno oko 60 milijuna kuna, a nikad nije bio ni blizu toliko - rekao je Nogalo.

- Čule, ravnatelj i specijalizant, nema pravo potpisati nalaz a kamoli voditi uglednu kliniku, vodio je ustanovu. Napravio je te dugove manirom jednog pijanog milijardera. Ja sam ostavio bolnicu na 210 ili 212 ljudi, a sad je oko 245 ljudi. Dakle, 30 ljudi je otprilike plaća oko 500-600 tisuća kuna. Mi smo otprilike toliko trošili lijekova i zavojnog materijala. Ugrozio je zdravlje djece u kontekstu da više nismo mogli nabavljati takve lijekove kakve smo nabavljali itd. Dug raste, ali mislim da je to smišljeno radio. Oni kad su došli u tu bolnicu, oni su sve te dugove radili kako bi pokazali da bolnica nema smisla - tvrdi Nogalo.

- Projekt je već ugrožen. Rade se procedure koje Europa neće priznati. Prva od procedura je promjena kompletne uprave. Najgore što se može dogoditi s obzirom na procedure koje su odrađene, ljude koji su došli, sigurno će Europa reći da ne priznaje sredstva i onda će hrvatska država morati platiti. Možda je to i cilj - rekao je na temu projekt “Dječji centar za translacijsku medicinu”.

- Kad govorimo o korupciji oko Srebrnjaka, to nikako ne spada na ključne članove Upravnog vijeća, to su Ana Stavljenić Rukavina i Šulentić. To je jedan puno širi krug, ima tu puno akademske zajednice, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, puno poduzetnika, svi su oni povlačili poteze, a Stavljenić Rukavina je bila pijun. Mora se razotkriti cijela hobotnica - rekao je Nogola.

- Ako institucije budu radile kako treba, vjerujte mi da će biti još puno uhićenja i to viđenijih ljudi. Neću dozvoliti da bolnica bude Imunološki zavod ili žičara, a sve ide u tom smjeru - zaključio je.