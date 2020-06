'Noge su joj bile prikliještene, vozite je na Rebro, tamo radi'

Vozačica je u srijedu ujutro sletjela s ceste u Gračecu kod Dugog Sela. Udarila je u prilazni most kuće i potom u stup. Njezina majka rekla nam je kako joj se kći vraćala iz noćne smjene na Rebru

<p>Zet nas je zvao da je kći imala prometnu na cesti prema Stančiću. Odmah smo došli ovdje i još smo u šoku. Rekli su nam da je sjedila u autu i bila je pri svijesti. Noge bile prikliještene. Ljudi su došli u pomoć i pozvali su hitnu koji je izvela van, rekla je majka ozlijeđene vozačice koja se u srijedu u Gračecu kraj Dugog sela zabila u prilazni most kuće, a potom i u betonski stup.</p><h2>Pogledajte video: Nesreća kod Dugog sela</h2><p>Zamoli smo da je odvezu na Rebro jer ondje radi i upravo se vraćala iz noćne smjene, dodala je majka ozlijeđene vozačice.</p><p>Žena je vozila Škodu Octaviu Zelinskom cestom u Gračecu kad je iz još nepoznatog razloga skrenula u suprotni trak, zabila se u prilazni most kuće, a potom u betonski stup HEP-a.</p><p>Mještani koji su čuli snažan udarac, dotrčali su do auta koji se dimio. Odmah su zvali vatrogasce i hitnu.</p><p>Policija je ogradila dio ceste zbog očevida. </p><p>Inače, ova prometna nesreća bila je samo <a href="https://www.24sata.hr/news/prevelika-brzina-mladica-21-kostala-zivota-umro-u-bolnici-475793" target="_blank"><strong>400 m dalje od druge teške nesreće od ponedjeljka gdje su se sudarila dva automobila.</strong></a></p>