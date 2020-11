Nogometaše, trenere i poslovne partnere oštetio za 283.000 kn

Oštetio je igrače u dobi od 19, 20 i 34 godine, te trenere u dobi od 38, 40 i 42 godine za ukupno oko 133 tisuće kuna, a poslovne suradnike za čak 150 tisuća kn

<p>Umaška policija nakon istrage utvrdila je kako je 54-godišnji muškarac počinio čak osam kaznenih djela prijevare.<br/> <br/> Sumnjiče ga da je od 2017. do listopada ove godine kao odgovorna osoba sportskog kluba s područja Novigrada, doveo u zabludu dvojicu igrača s kojima je sklopio stipendijske ugovore te im lažno obećavao da će im klub platiti naknade, iako je znao da to neće učiniti.</p><p>Osim njih, oštetio je još jednog igrača, kojem je ponudio transfer iz drugog istarskog kluba te mu je usmeno obećao naknadu za igranje u klubu s područja Novigrada, nakon čega ga je nastavio uvjeravati da je dovoljan usmeni dogovor i da ne trebaju potpisivati pismeni ugovor. </p><p>Isto tako, osumnjičeni je potpisao ugovore o treniranju s trojicom trenera te im je lažno prikazao da će im klub plaćati trenersku naknadu i putni trošak, a potom ih je održavao u zabludi govoreći da klub trenutno nema novca, iako je bilo novca na žiro računu.</p><p>Na navedeni način oštetio je igrače u dobi od 19, 20 i 34 godine, te trenere u dobi od 38, 40 i 42 godine za ukupno oko 133 tisuće kuna.<br/> <br/> Osumnjičenog se tereti i da je prevario dvije pravne osobe, i to tvrtku iz Umaga, čije usluge prijevoza je klub koristio te 59-godišnju obrtnicu, od koje je klub unajmljivao stanove za smještaj igrača. Njima nije plaćao ispostavljene račune te ih je oštetio za ukupno oko 150 tisuća kuna.</p><p><br/> <br/> Policija je u sklopu kriminalističkog istraživanja obavila više razgovora s igračima, trenerima i poslovnim subjektima, te su obavili pretrage prostorija sportskog kluba, knjigovodstvenog servisa i doma osumnjičenika. Po dovršetku istrage, a zbog svega navedenog, 54-godišnjak je priveden u pritvorsku jedinicu PU Istarske uz kaznenu prijavu za osam kaznenih djela.</p>