Nominiran za Frica: 'Rat i književnost uvijek idu skupa'

Moja knjiga nalik je jakoj rakiji udaračici, ona može opiti, udariti, ali i izazvati neke druge fizičke reakcije, ne uvijek ugodne. To joj je ujedno i mana, iako ne u književnom smislu, zato što takva literatura nije za svakoga. Međutim, onoga koji se s tim može izboriti, očekuje mnoštvo čari, rekao je književnik Zoran Malkoč. On je sa zbirkom priča “Umro Supermen” s ostalih 12 književnika ušao u izbor za nagradu Fric za 2019., koju treći put dodjeljuje tjednik Express pod pokroviteljstvom Barcaffea. Pobjednik će osvojiti 75.000 kuna i mobilnu skulpturu.

- Najprije sam napisao istoimenu priču, koja ima korijen u doživljaju iz djetinjstva, kad sam doživio da je projekciju ‘Supermana’, filma koji sam dugo i nestrpljivo iščekivao, prekinula vijest o smrti zagorska, hrvatska i jugoslavenska supermena, Josipa Broza Tita. Pišući druge priče, shvatio sam da se sve one, svaka na svoj način, bave ljudskim iskliznućima u nadljudsko i podljudsko, ponekad i u istoj osobi, odnosno liku. Vijest o smrti Supermana je, naravno, loša, ali, s druge strane, uopće ne mora biti - rekao je Malkoč i dodao kako u svakom djelu mora biti iskustva.

- U djelu ima mojih, tuđih, imaginarnih, sanjanih, pročitanih iskustva. No to je kao da me pitate jedem li, hranim li se, jer umjetnik općenito, a pisac pogotovo, radi s iskustvom kao s materijalom, sve je to samo amorfna masa koja se oblikuje, s kojom se radi, bilo da je riječ o iskustvenom doživljaju ili emociji. Emocija je, još češće, piščev alat, i to vrlo bitan. Dobar pisac mora spojiti dvije krajnosti: mora biti tankoćutan i nemilosrdan - rekao je autor. Pitali smo ga koliko su ratna, poratna zbivanja utjecala na književna djela.

- Rat i književnost oduvijek idu zajedno, to je stoljećima književna tema. Ako je rat otac svih stvari, mogu reći da je našoj književnosti bio dobar otac i da je potres izazvan njime utjecao na nastanak niza djela, pri čemu je sjajno da su sudjelovali autori svih generacija, te da joj je ucijepio optimizam stvaranja, osjećaj da se radi nešto značajno i univerzalno, što je preduvjet da se ne zaglibi u provincijskom blatu. Za društvo u cjelini, međutim, pokazao se kao pijani očuh koji masterira sve osim onih s kojima pije - rekao je Malkoč. Ovogodišnja nagrada Fric bit će dodijeljena u siječnju 2020.

Tema: Hrvatska