Nosić za subvencije! Još 21.216 kuna uplatili smo joj za stan

Raskidamo ugovor, naplatit ćemo kredit i subvencije će biti vraćene, rečeno je u APN-u i ministarstvu kada smo otkrili aferu. Ali nije napravljeno baš ništa, a sada Horvat obećava da će rasčistiti cijeli slučaj

<p>Kao da se ništa nije dogodilo. Kao da 24sata nisu prije osam mjeseci otkrila da je tadašnja HDZ-ova načelnica Lovreća <strong>Anita Nosić </strong>(30) iskoristila državne poticaje za kupnju stana u Zagrebu iako u njemu ne živi nego u kući s bazenom. Kao da državna agencija APN nije rekla da će odmah raskinuti ugovor i naplatiti cijeli kredit. Kao da tadašnji ministar graditeljstva <strong>Predrag Štromar</strong> nije rekao da neće dozvoliti takve zlouporabe i da će Nosić biti sankcionirane.</p><p>Ne, kao da se ništa od tog nije dogodilo. Ali dogodilo se to da smo mi smo ove godine kao porezni obveznici dali Aniti Nosić još 21.216 kuna subvencija za rate stana od 57,4 četvorna metra u Zagrebu. Vjerovali ili ne, mi još uvijek plaćamo sad već bivšoj načelnici male općine iz Imotske krajine subvencije za kredit. Kako je to moguće?</p><p>- Subvencija za korisnika kredita plaća se jednokratno, unaprijed za jednu kalendarsku godinu. Na ime kredita gospođe Nosić subvencija je isplaćena početkom siječnja za 2020. godinu.– dobili smo potvrdu iz državne agencije APN preko koje idu subvencije.</p><p>Konkretno, to znači da su oni 21.216 kuna subvencije za ovogodišnje rate za Nosić već isplatili HPB-u kod kojeg je Nosić digla kredit od 80.000 eura još 2017. godine. I dosad nisu vratili ni naplatili ništa! Stan je također i dalje njen i nema nikakvih zabilježbi.</p><p>Mi smo aferu otkrili u veljači ove godine i tada je APN i Ministarstvo reklo da će pokrenuti raskid ugovora, banka je trebala naplatiti sav dospjeli iznos kredita, a Nosić ako ne plati biti ovršena. I onda je banka trebala vratiti sve subvencije APN-u nakon što se naplati od Nosić. Čak je i načelnica poslala pismo APN-u da moli da se ugovor raskine i da je spremna podmiriti sve troškove. U travnju smo ponovno pitali APN je li novac naplaćen. Odgovorili su nam da prema njihovim saznanjima, Nosić se više ne javlja banci i da će ići prisilna naplata. </p><p>A onda smo krajem listopada ponovno pitali APN je li novac naplaćen. I umjesto brzog i jednostavnog odgovora, prestali su se javljati. Ništa od odgovora danima. Kada smo se krenuli raspitivati, ispalo je da baš nitko mjesecima nije provjeravao što je banka uradila. Da budemo jasni, slučajno ili namjerno, kao da su zaboravili na Nosić. Pitali smo i HPB, inače državnu banku čiju upravu postavlja Vlada, jesu li pokrenuli ovrhu. Ali su nam oni odgovorili da je odnos njih i klijentice poslovna tajna. Samo što taj odnos ide i na račun svih nas. Nakon par dana inzistiranja, konačno stiže odgovor APN-a. </p><p>- Nastavno na predmetni slučaj možemo kazati kako je isti još uvijek u statusu rješavanja te do danas nije izvršen povrat uplaćenih subvencija. Prema informacijama iz nadležne kreditne institucije, Hrvatske poštanske banke, prisilna naplata nije provedena. Od strane APN-a je zatražen sastanak s predstavnicima banke na navedenu problematiku – odgovorili su nam iz ureda ravnatelja APN-a <strong>Dragana Hristova</strong>.</p><p>Od kako je digla kredit do danas, Nosić je tako primila 50-ak tisuća kuna subvencija. Plaćamo joj pola rate kredita, točnije 1768 kuna mjesečno.Kupila je stan iz programa Vlade koji mladim obiteljima osigurava krov nad glavom kroz povoljniji kamatni aranžman i subvenciju pola rate kredita tijekom četiri godine. Nosić se inače nije javljala na naše pozive odgovoriti zašto se predomislila, nije vratila novac i raskinula ugovor. A podsjetimo, paralelno vodi pravnu bitku da se vrati na mjesto načelnice Lovreća koje je izgubila jer se naknadno fiktivno prijavila u Zagrebu kako bi pokrila subvencije. Na sudu je rekla da je samo željela kao mlada osoba osigurati stambenu nekretninu iako subvencije nisu namijenjene za one kojima treba povremeni smještaj u Zagrebu.</p><p>Kako neslužbeno doznajemo, nakon naših upita i sadašnji ministar graditeljstva i državne imovine Darko Horvat (HDZ) je nezadovoljan što ovaj slučaj nije riješen.U svom službenom odgovoru su poručili da je program subvencija dobar, da je preko njega dosad stambeni prostor osiguralo preko 13.000 mladih obitelji u kojima je rođeno 2000 djece. Samo ove godine su dobili 4651 prijavu za subvencije.</p><p>- Upravo zbog tih obitelji i mladih koji trebaju pomoć u rješavanju svog stambenog pitanja, država ima primarni cilj pomoći mladima da na lakši ali i jeftiniji način riješe svoje stambeno pitanje. Žalosti nas činjenica da jedan izdvojeni slučaj zlouporabe ove mjere baca lošu percepciju javnosti na ovaj program koji je pomogao tisućama mladih obitelji da dođu do svog doma. Sigurno ćemo učiniti sve kako bi se rasvijetlila pozadina ovog slučaja te se postupilo sukladno zakonu – odgovaraju nam iz Horvatova ministarstva.</p><p>Podsjetimo, apsolutno istog stava je bio i njegov prethodnik Štromar. Ali ništa se nije dogodilo. Treba i spomenuli i da je Miljan Brkić, nekadašnji zamjenik predsjednika HDZ-a, javno proljetos rekao da je prijatelj obitelji Nosić, a Anita je bila jedna od žena za koje DORH tvrdi da im je presretao komunikaciju. Slučaj je okončan tako što je DORH zaključio da to nije djelo koje se goni po službenoj dužnosti, a sve žene su izjavile da se ne smatraju oštećenima.</p>