Anita Nosić tvrdi Sudu da ide na svetu misu. Fra Dinko: "Ne znan kad se zadnji put ispovidila"

Tvrdi kako se trajno nastanila u Lovreću, da joj je tamo obiteljska liječnica i da ondje ide u crkvu. Izjavama prijatelja dokumentira da joj je za vrijeme prijave prebivališta u Zagrebu, mjesto boravišta zapravo bilo Lovreć.

<p>- Zajedno smo bili nedjeljom na svetim misama - izjavio je pravosudnim tijelima predsjednik općinskog vijeća Lovreća, Bogoslav Džaja, referirajući se na bivšu načelnicu <strong>Anitu Nosić</strong>.</p><p>Nakon što je naša novina otkrila kako mlada HDZ-ovka ima lažno prijavljeno prebivalište, za nju je uslijedio niz problema. Osim što je izgubila radno mjesto, najavljeno je bilo da mora vratiti 72 tisuće eura jer je na temelju tog lažnog prebivališta dobila pravo na kupnju stana POS-a u Zagrebu, a zapravo je živjela u obiteljskoj kući s bazenom u Lovreću. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Anita Nosić nezakonito vodila općinu godinu dana</strong></p><p>S nedaćama koje su je zadesile Anita Nosić danas se bori pravnim putem. Podnijela je tužbu Upravnom sudu. </p><p>Tvrdi kako se trajno nastanila u Lovreću, da joj je tamo obiteljska liječnica i da ondje ide u crkvu. Izjavama prijatelja dokumentira da joj je za vrijeme prijave prebivališta u Zagrebu, mjesto boravišta zapravo bilo Lovreć.</p><p>Kontaktirali smo, stoga, fra Dinka Bošnjaka. I on potvrđuje da je Anita dolaziila na svetu misu: </p><p>- Ja san je viđa na misi, bila je. Dolazila je blagdanon, nediljon. </p><p><strong>Nije svaki dan? </strong></p><p>- Nije, nije svaki dan, ali viđa san je na misi. Vjernica je. </p><p><strong>Kad se zadnji put ispovjedila? </strong></p><p>- Ne znan van ja to. Ne znam kad se zadnji put ispovidila. Ja je ispovidijo nisan. Možda ono kad bude oko Božića, kako ide, kad se svi ispovidaju - odgovorio je fra Dinko. </p><p>Ono što Nosić ovim želi postići jest povratak u načelničku fotelju. Spomenuti predsjednik općinskog vijeća s kojim je išla na mise, između ostalog je izjavio: </p><p>- Viđao sam je i s njom se družio i izvan radnog vremena, u svojoj obiteljskoj kući i po našem mjestu, a isto tako zajedno smo bili nedjeljom na svetim misama u župama naše općine - rekao je Džaja, a prenijela je Slobodna Dalmacija. </p><p>Anita Nosić poziva sud da utvrdi sve te činjenice. Ne poriče da je imala lažno prebivalište. Pravno gledano, mandat načelnice prestao joj je teći onda kad je utvrđeno da je odjavila prebivalište u Lovreću, a bilo je to 7. veljače. Ponovno se prijavila 7. lipnja. </p><p>Ne treba se čuditi da Anita Nosić traži pravnu zadovoljštinu, ako znamo da je to najavila i u medijskim istupima koji su uslijedili nakon našeg otkrića. Tada je govorila da će zasigurno iskoristiti pravo da i pred institucijama iznese svoju stranu priče budući da cijeli mandat nije prestala, kako je tvrdila, prebivati u Lovreću.</p><p>Podsjetimo, Općinom Lovreć sada upravlja njen zamjenik Petar Petričević, a ta primopredaja dužnosti dogodila se nakon što je Ministarstvo uprave najavilo inspekciju i zaprijetilo joj kaznom od 30.000 kuna ako se ne makne iz fotelje. </p><p>Dok se nije saznalo, mjesečno joj je država davala više od 1700 kuna subvencije, a do siječnja ove godine porezni obveznici pomogli su joj s ukupno 46.000 kuna. Subvencije bi plaćali još godinu i pol da nije priča otkrivena. </p>