Nosili je da vidi zalazak Sunca: 'Naša Doris se rasplakala...'

BRAVO, VATROGASCI! Kako bi mogla vidjeti najljepši zalazak Sunca, koji se pruža s otoka Visa, tri komiška vatrogasca na vrh brda odnijeli su djevojku (30) s cerebralnom paralizom

<p>Doris je bila vrlo emotivna, rasplakala se, sve ju je to dirnulo. Znam da joj nije lako u životu i htjela sam joj dati vjetar u leđa, da nahrani dušu. Do prije tri godine bila je u kolicima, ali sad može malo i bez hodalice, kaže <strong>Nađa Ramić</strong>, članica DVD-a Komiža.</p><h2>Ona još nije imala prilike vidjeti more</h2><p>Tri komiška vatrogasca u četvrtak su na vrh brda Hum odnijeli curu s cerebralnom paralizom.</p><p>Akciju je pokrenula Nađa Ramić.</p><p>- Moj prijatelj, inače invalid Domovinskog rata, ugostio je Doris u svom domu u uvali. Ona inače živi u Varaždinu i nije do sada imala priliku doći na more. Inače se bavim trailom, trekingom i planinarim, i uopće ne razmišljajući da djevojka nije u mogućnosti istraživati prirodu, zasula sam je pričama o ljepotama otoka. Pitala sam je koja je njezina želja, a ona mi je rekla da bi voljela prošetati sa mnom i jednog dana stati na role. Osjetila sam grižnju savjesti i zadala si zadatak da toj mladoj ženi uljepšam dan - priča nam Nađa, koja se tad sjetila zalaska Sunca i spektakularnog pogleda na pučinu.</p><h2>Prenijeli i mladića u kolicima</h2><p>Do vrha brda dio puta može se prijeći autom, no zadnjih 50-ak metara treba proći pješice.</p><p>- Nisam htjela moliti kolege iz DVD-a nego sam objavila na društvenim mrežama, ako će netko biti gore, da nam pomogne jer uvijek ima netko gore. No oni su se odmah javili. Otišla sam po Doris, a vatrogasci su nas čekali. Jedan kolega ju je nosio u naručju. Bio je tamo još jedan mladić, Slaven, u kolicima. I njega su prenijeli do vrha - priča nam Nađa dodajući kako su se gore zadržali oko sat i pol.</p>