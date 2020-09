'Bravo de\u010dki, smije\u0161ak na licima onih kojima ste uljep\u0161ali dan, smije\u0161ak na va\u0161im licima govori sve... Najljep\u0161i zalazak sunca na Humu, ponosni smo \u0161to imamo takve ljude... MALE ljude VELIKOG srca, Predivno, bravo', samo su neki od komentara na njihov potez.

Vatrogasci nosili ženu koja ima paralizu da vidi zalazak sunca

'Pošto je zadnjih 50-tak metara do vidilice u vrlo lošem stanju, naši članovi su pomogli prenijeti osobu do vidilice', napisali su komiški vatrogasci na Facebooku

<p>Vatrogasci DVD-a Komiža omogućili su dvjema osobama s invaliditetom uživanje u zalasku sunca s brda Hum i tako im zasigurno uljepšali dan.</p><p>- Danas smo se odazvali inicijativi naše članice Nađe Ramić da se jednoj osobi s cerebralnom paralizom omogući uživanje u najljepšem zalasku sunca - onom s brda Hum. Pošto je zadnjih 50-tak metara do vidilice u vrlo lošem stanju, naši članovi su pomogli prenijeti osobu do vidilice. U tom trenutku u blizini se nalazila još jedna osoba s invaliditetom, koju smo također donijeli do vidilice. Nadamo se da smo im ovom gestom barem malo uljepšali dan - napisali su na Facebook profilu DVD-a uz snimku akcije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>'Bravo dečki, smiješak na licima onih kojima ste uljepšali dan, smiješak na vašim licima govori sve... Najljepši zalazak sunca na Humu, ponosni smo što imamo takve ljude... MALE ljude VELIKOG srca, Predivno, bravo', samo su neki od komentara na njihov potez.</p>