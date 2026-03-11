Velika akcija Uskoka! Uhićenja u više županija zbog korupcije. Davali mito za kredite u banci?

O ČEMU JE RIJEČ?

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o uhićenju više osoba koje su davale mito jednom službeniku banke kako bi im odobravao kredite na temelju krivotvorenih papira.

Iako nisu bili kreditno sposobni, ili nisu imali primanja potrebna za visinu kredita koju su tražili, jedan službenik im je pomogao izraditi lažnu papirologiju.