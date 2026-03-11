Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
Velika akcija Uskoka! Uhićenja u više županija zbog korupcije. Davali mito za kredite u banci?
Neslužbeno doznajemo da je šteta najmanje 800 tisuća eura.
Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o uhićenju više osoba koje su davale mito jednom službeniku banke kako bi im odobravao kredite na temelju krivotvorenih papira.
Iako nisu bili kreditno sposobni, ili nisu imali primanja potrebna za visinu kredita koju su tražili, jedan službenik im je pomogao izraditi lažnu papirologiju.
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, provode Policijske uprave zagrebačka, karlovačka, sisačko-moslavačka, krapinsko-zagorska, virovitičko-podravska, vukovarsko-srijemska, brodsko-posavska te zadarska, naveo je Uskok na službenim stranicama.
Uskok sumnja da je veći broj ljudi počinio koruptivna kaznena djela i gospodarska kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja na području Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te Zadarske županije.
Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih osoba bit će podnijeta kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a osumnjičenici će biti predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke - priopćili su iz policije.