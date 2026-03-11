Erste o uhićenom bankaru: 'Prijavili smo sumnje još 2024., dobio je izvanredni otkaz...'

Bankar Erste banke i posrednici privedeni su u novoj akciji Uskoka, a kako 24sata neslužbeno doznaje, na vrhu koruptivne piramide bio je zaposlenik banke iz poslovnice u zagrebačkom naselju Špansko, Dejan G., te dva kreditna posrednika Matias M. i Ivan H. Matias M. je vlasnik tvrtke za poslovna savjetovanja, ashema je funkcionirala tako da su on i Ivan H. pronalazili ljude kojima su trebali krediti, ali nisu bili kreditno sposobni. Potom su s Dejanom G. izrađivali neisitinitu dokumentaciju u kojoj su prikazivali da su tražitelji kredita zaposleni iako nisu bili ili da imaju veću plaću nego što zapravo imaju.

Sve se događalo navodno tijekom 2023. godine, a malverzacije je otkrila sama banka, i to internom istragom. Navodno su uzimali proviziju od 10 posto po kreditu, a ukupna šteta je najmanje 800.000 eura.

O svemu su reagirali i iz Erste banke iz koje poručuju da banka posluje u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske te da primjenjuje princip nulte tolerancije u svim slučajevima prijevarnog postupanja zaposlenika, klijenata, kao i trećih strana, a na štetu njenog interesa ili imovine, odnosno interesa ili imovine njenih klijenata.

- Interno je uspostavljen učinkovit sustav prevencije, detekcije, istrage i ublažavanja rizika prijevare, za što je nadležna posebna služba koja u svom radu usko surađuje te dobiva potporu svih zaposlenika. Slučajeve počinjenja kaznenog djela banka na vlastitu inicijativu, bez odgode, a sukladno Zakonu o kaznenom postupku, prijavljuje nadležnim tijelima te s njima intenzivno surađuje - poručuju iz banke.

- Shodno navedenom, iako u ovom trenutku nema formalnih saznanja o detaljima spomenute akcije USKOK-a te ne može potvrditi izravnu povezanost, Erste banka može istaknuti da je još početkom 2024. godine prijavila sumnju na počinjenje kaznenog djela od strane jednog zaposlenika nadležnim tijelima, a kao rezultat primjene efikasnih internih kontrola i sustava prevencije. Ujedno je bez odgode poduzela i dodatne potrebne radnje radi zaštite svojih interesa, što je uključivalo izvanredni otkaz ugovora o radu s navedenim zaposlenikom - dodaju.

Napominju kako su pokušaji prijevarnog postupanja od strane zaposlenika banke vrlo rijetki te da svojim proaktivnim pristupom čine apsolutno sve što je u njezinoj moći kako bi broj takvih pokušaja bio sveden na minimum.