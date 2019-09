Nova ideja Britanaca: Carinske postaje uz granicu s Irskom

Velika Britanija predlaže uspostavu carinskih postaja s obje strane irske granice nakon Brexita, kako bi se izbjegla potreba za graničnim kontrolama na samoj granici, prenosi irska javna televizija RTE u ponedjeljak.

- Velika Britanija predložila je stvaranje niza 'centara za carinjenje' s obje strane irske granice, kao ključni dio svog plana za zamjenu backstopa - napisao je na Twitteru urednik RTE-a za Europu, Tony Connelly.

SO. Can confirm, per source, that this plan reported by @tconnellyRTE IS indeed in the UK #Brexit backstop proposal that Boris Johnson will start to brief to EU Leaders tomorrow, per @Telegraph - utterly extraordinary /1https://t.co/x4Jo7mTUgX https://t.co/3PxxSLo9TX