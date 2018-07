Nova imena i raspored svih pozornica 16. Seasplasha

Za deset dana tvrđava Punta Christo, njene živopisne pozornice, festivalske plaže i kamp biti će spremne za posjetitelje iz cijelog svijeta koji stižu na 16. izdanje Seasplasha, najvećeg domaćeg reggae i dub festivala. Velikoj obitelji izvođača pridružujemo još niz domaći i stranih imena koja će nastupiti na pet festivalskih pozornica rasprostranjenih širom austrougarske tvrđave, smještene tik preko puta Nacionalnog parka Brijuni.

Nedavno objavljenom rasporedu na glavnoj festivalskoj pozornici - MainSplashu, sada pridružujemo i raspored na ostalim pozornicama Seaslash festivala. Od pozornice na plaži, preko pozornice na kojoj će se suočiti soundsystemi i elektro-pozornice do dub pozornice, Seasplash će kao i uvijek pružiti širok spektar stilova.

U prodaji su festivalske, jednodnevne, vikend te grupne ulaznice. Povoljnije, grupne ulaznice po sistemu platiš četiri, dobiješ pet! Sve ulaznice mogu se naći na ovom linku i u Entrio sistemu i na svim Entrio prodajnim mjestima.

Poziv u Seasplash obitelj tako su dobili (abecednim redom):

ANDREA LJEKAJ (HR)

ARBORETUM KOLEKTIV(HR)

BASS EXPERIENCE CREW(HR)

BEBETTO (HR)

BELLY FULL (BA)

CLZ (SI)

DCONE (AT)

DJ ANHEL (HR)

ERVIN (HR)

HOMEGROWN SOUND (HR)

JIN SAN (HR)

KANOMOTIS (SI)

LUCY LYU(HR)

MILOM(HR)

NINA DAVIS (HR)

NOBODY (BASSTRACE) (AT)

OMANIAN (BA)

PERFECT CIRCLE DJ CREW (HR)

PUDER(HR)

PULAP REGGAE STATION HR)

SANDOKAN HIFI (HR)

SCANDAL RANKIN SOUND(IR)

VIBRATION ADDICT SOUND SYSTEM (HR)

Tema: Promo sadržaj