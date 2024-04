Nova izborna anketa otkrila: HDZ će teško do većine od 76 ruku, a Rijeke pravde još teže

Ako je suditi prema anketama HDZ je i dalje favorit na predstojećim izborima na koje izlazimo u srijedu 17. travnja. Prema anketi koju je za RTL odradila Promocija plus, na uzorku od 600 ispitanika, u deset izbornih jedinica kod najvećih stranaka stanje je nepromijenjeno. HDZ može računati na 60 mandata, a slijedi koalicija Rijeke pravde okupljena oko SDP-a kojoj ima 44 mandata. U odnosu na posljednju anketu Domovinski pokret ima mandat manje, odnosno sad može računati na njih 13, Most se zadržao na devet mandata, dok Možemo! dobiva mandat manje odnosno njih osam.

IDS može očekivati tri mandata, što je jedan više nego u prethodnom istraživanju, a bolje stoji i Nezavisna lista Sjever Matije Posavca koja može računati na dva mandata, što je mandat više u odnosu na ranije. Situacija kod koalicije Fokus-Republika je nepromijenjena i mogu računati na jedan mandat.

U istraživanje nije uključena 11. izborna jedinica odnosno dijaspora koja pobjedniku donosi tri mandata te 12. izborna jedinica u kojoj se bira osam zastupnika nacionalnih manjina, od kojih tri mandata pripadaju Srbima. Bude li izborni rezultati približan anketama HDZ, iako u boljoj poziciji, teško će do većine kojoj se nada, a neće biti jednostavno ni koaliciji okupljenoj oko SDP-a.

U strankama nadaju se boljim izbornim rezultatima nego što im to predviđaju ankete HDZ-ovci su do sada komunicira da žele do većine s dosadašnjim partnerima. Računa li se da HDZ u dijaspori osvaja mandate te da će se ponovno dogovoriti sa zastupnicima manjina, za formiranje većine nedostaje im pet mandata. Scenarij po kojem odmah mogu do potrebnih 76 ruku jest da dogovore s Domovinskim pokretom, no tu im računicu muti Kolakušićeva stranka Pravo i pravda s kojom DP izlazi na izbore.

Koalicija Rijeke pravde u ovakvom odnosu snaga ne može do većine s partnerima od centra na lijevo. Možemo! je jasno rekao da neće surađivati s desnim strankama. Scenarij u kojem bi lijeva koalicija mogla do većine jest da se dogovore s Domovinskim pokretom, Mostom, IDS-om, Matijom Posavcem, koalicijom Fokus-Republika, a u tom slučaju potrebne su im ruke i pet zastupnika manjina. U tom slučaju iz većine bi bio isključen SDSS, kojeg u većini ne želi DP, ali i Možemo! koji je poručio da će biti brana crnoj desnici.