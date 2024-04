Što nas sve čeka na izborni dan: Odgođeni pregledi i operacije, evo kako rade trgovine i banke

Izborni dan, 17. travnja, propisan je kao neradni, a prema tumačenju Ministarstva gospodarstva, koje je tražila Hrvatska obrtnička komora, rad na taj dan dopušten je i nije kažnjiv. Radnici, koji neće taj dan raditi, imaju pravo na naknadu plaće, a oni koji će raditi imaju pravo na povećanu plaću. Državno izborno povjerenstvo ranije je izdalo uputu da se svima koji na taj rade osigura da ostvare svoje biračko pravo, bilo mogućnost da biraju ili da budu birani. U privatnom sektoru mnogi će radnici na dan izbora biti na poslu. Kada su u pitanju trgovački centri, većina će biti otvorena kao i svakog drugog radnog dana.

- Kao što sam i od početka rekao, ne postoji niti jedna zapreka da se na izborni dan ne radi, samo djelatnicima treba osigurati da iskoriste svoje biračko pravo i da budu adekvatno plaćeni za rad na neradni dan - kaže Denis Čupić, šef Westgatea.

Radit će i trgovački centri u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci... Građani će prije, ili nakon što ispune građansku dužnost na biralištima, moći obaviti kupnju u većini trgovina koje će raditi prema nedjeljnom radnom vremenu.

Međutim, na dan izbora ne planirajte odlazak u poslovnice banaka jer, kako su potvrdili uz Hrvatske udruge banaka, one neće raditi. Planirate li plaćanje primjerice internet bankarstvom, a važno vam je da se ono provede, vodite računa da će interne transakcije, kad platitelj i primatelj imaju račun u istoj banci, biti provedene, dok sve ostalo morate provjeriti s bankama.

Osim banaka, i poslovnice Hrvatske pošte uglavnom će biti zatvorene.

- Na izborni dan radit će poštanski uredi u Branimirovoj u Zagrebu i na graničnom prijelazu Bajakovo, i to prema redovnom radnom vremenu. Korisnici će u dežurnim poštanskim uredima moći obaviti sve usluge kao inače. Svi ostali poštanski uredi taj dan neće raditi - odgovorili su iz Hrvatske pošte.

Na izborni dan neće raditi škole i vrtići. Radit će samo dežurne ljekarne baš kao što je to slučaj nedjeljom i blagdanima, dok će ostale biti zatvorene. Stoga je bitno, za one kojima su potrebni lijekovi na izborni dan, provjeriti koje su to dežurne ljekarne u pojedinim gradovima.

No možda i najviše problema na izborni dan izazvat će otkazivanje pregleda, pretraga i operacija u bolnicama. Probleme će to izazvati i pacijentima kojima su otkazivali termine pa čekaju nove, ali i bolnicama koje moraju naći nove termine.

Na KBC-u Zagreb su nam potvrdili da će izborna srijeda biti kao bilo koji drugi neradni dan ili nedjelja, odnosno, radit će hitni prijam i obrađivat će se samo hitni slučajevi, a redovnog programa, operacija, pregleda i ambulanti, uopće neće biti. U upravi bolnice kažu da im je to poremetilo planove i zakompliciralo situaciju s obzirom na liste čekanja i već isplanirane djelatnosti, ali odluku na državnoj razini moraju ispoštovati te će kasnije jednako tako morati nadoknađivati propušteno.

Isto nam je rekao i ravnatelj KB Dubrava, prof. dr. Ivica Lukšić, dodajući da im neplanirani neradni dan usred tjedna remeti od prije određene planove te da su već pacijentima, koji su na redu trebali biti toga dana, dali nove, najbliže termine.

U KBC-u Sestre milosrdnice radit će onkologija (Klinika za tumore i onkologija na lokaciji Vinogradska) te kardiologija i radiologija, a obavljat će se i neke onkološke operacije, kaže nam ravnatelj te bolnice prof. dr. Davor Vagić. Oftalmologija će se rješavati ambulantno, dok će sve drugo biti odgođeno i nadoknadit će se unutar desetak dana, ističe Vagić.

- Svi pacijenti koji su naručeni na preglede i dijagnostičke pretrage na dan 17. travnja 2024. bit će prenaručeni u najskorije moguće termine, a o točnom datumu i satu novog termina pravovremeno će biti obaviješteni - kažu nam u KBC-u Rijeka.

Velik broj pacijenata

S obzirom na velik broj ranije naručenih pacijenata upravo na 17. travnja koji je u trenutku naručivanja bio radni dan, neki pregledi i pretrage obavljat će se u poslijepodnevnim satima ili subotom kako ne bi došlo do vremenskih odgoda ili utjecaja na liste čekanja, kažu u toj bolnici. Tako će, primjerice, Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Rijeka cjelokupni ambulantni program planiran za srijedu 17. travnja odraditi ranije, u subotu 13. travnja, a o čemu su već prije nekoliko dana počeli informirati bolesnike.

Oni koji se u srijedu na da izbora zateknu u bolnici svoje biračko pravo neće moći ostvariti, jer naša zakonska regulativa ne predviđa glasanje u bolnici. Građani, koji zbog teže bolesti, nemoći ili zbog invaliditeta ne mogu pristupiti svom biračkom mjestu, mogu tražiti kućnu posjetu kako bi glasali. Kako bi to pravo ostvarili, trebaju dan prije izbora ili najkasnije do 12 sati na dan izbora kontaktirati svoje općinsko izborno povjerenstvo ili birački odbor i dogovoriti kućnu posjetu. Za neke građane će biti organizirana posebna biračka mjesta. Tako će ostvarivanje biračkog prava biti omogućeno primjerice za umirovljenike koji su primjerice u domovima, za mornare, vojnike u misijama, a i za zatvorenike.

Birači koji na dan izbora, 17. travnja, postaju punoljetni, automatski postaju novi birači i mogu ostvariti svoje pravo. Na parlamentarnim izborima hrvatski će birači svoje pravo moći ostvariti na 6.884 biračka mjesta, što je za 115 biračkih mjesta manje u odnosu na izbore iz srpnja 2020. U Hrvatskoj, odnosno u deset izbornih jedinica, bit će otvorena 6544 biračka mjesta, a dijaspora će moći glasati na 110 biračkih mjesta, od kojih su 43 u Bosni i Hercegovini, što je za dva manje nego na posljednjim parlamentarnim izborima. Glasat će se u 41 državi, isto kao i 2020., no popis država nešto je izmijenjen. Za razliku od 2020. sada se neće glasati u Finskoj, Japanu, Izraelu i Ukrajini, no glasat će se u Čileu, Indoneziji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Južnoafričkoj Republici. Ostatak biračkih mjesta se odnosi na privremeno upisane birače u Hrvatskoj koji će glasati na 102 posebna biračka mjesta, birače u ustanovama socijalne skrbi koji će glasati na 91 mjestu, zatvorenici na 20, pomorci na 15 te birači u Oružanim snagama RH na dva posebna biračka mjesta.

Dijaspora, to jest hrvatski državljani bez prebivališta u Hrvatskoj, glasat će dva dana, u utorak, 16. i u srijedu, 17. travnja, a izabrat će tri od ukupno 151 saborskog zastupnika.