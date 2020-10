Nova pravila za testiranje: Prvo se prijaviti preko interneta, promijenili i radno vrijeme

Danas je u glavnom gradu 580 novozaraženih, a u samoizolaciji je čak 894 ljudi. Većina novooboljelih su kontakt ranije zaraženih, a pozitivno je 18 štićenika domova za starije i nemoćne

<p>Iako je u Zagrebu u petak manji broj zaraženih nego što je to bilo jučer, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo <strong>Vjekoslav Jeleč, </strong>na današnjoj press konferenciji zagrebačkog stožera rekao je kako je epidemiološka situacija te je zamolio građane da se pridržavaju mjera. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tri scenarija koja nas očekuju</strong></p><p>- Imamo potrebu za striktnim pridržavanjem protuepidemijskih mjera - poručio je Jeleč. Danas je u glavnom gradu 580 novozaraženih, a u samoizolaciji je čak 894 ljudi. Većina novooboljelih su kontakt ranije zaraženih, a pozitivno je 18 štićenika domova za starije i nemoćne, rekla je glavna sestra Andrije Štampara <strong>Cecilija Rotim. </strong></p><p><b>- </b>Novo radno vrijeme za testiranje na Štamparu je od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati, a nedjeljom i blagdanima od 8 do 10 sati. Od ponedjeljka se putem platforme na internetskoj stranici svi moraju naručiti za testiranje. - rekla je Rotim. </p><p>- To je naša epidemiološka brojka, to su svi oni koji imaju prebivalište ili privremeno ili trajno boravište u Zagrebu, brojke Nacionalnog stožera vjerojatno će za Zagreb biti manje, jer oni broje samo one koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu - objasnio je Zvonimir Šostar.</p><p><strong>Svi sveti i Advent u Zagrebu</strong></p><p>Advent se sigurno neće održati na način na koji smo navikli, ali razrađuju se različiti modeli održavanja. Sve će ovisiti o epidemiološkoj situaciji. Večeras počinje za 30 posto povećan broj linija autobusa prema gradskim grobljima, a dan uoči i 1. studenog uvode se izvanredne linije - rekla je zamjenica gradonačelnika <strong>Olivera Majić. </strong></p><p><strong>Nove mjere za metropolu</strong></p><p>- O tome odlučuju epidemiolozi. Za sad se neće donositi nove mjere. Treba izbjegavati veća okupljanja. Nema posebnih žarišta u glavnome gradu - rekla je Rotim.</p>