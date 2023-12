Nova šansa za život na Božić: Mlađi muškarac u KB Merkur dobit će novu jetru iz Njemačke

Dan nakon Božića muškarac mlađi od 30 godina, koji boluje od metaboličke bolesti jetre, dobio je novu priliku za život. Zbog zdravstvenog stanja koje mu se naglo pogoršalo, završio je na respiratoru i hitno došao na listu za transplantaciju jetre, a večeras je dobio i sretne vijesti. Njegov organ dolazi avionom iz Njemačke i dobit će ga u KB-u Merkur u Zagrebu, piše RTL.

Operacija je nešto malo kasnila jer je, kako su naveli iz bolnice, kasnio avion iz Njemačke. Oko 19 sati tekle su posljednje pripreme za sve. Ova hitna operacija presađivanja organa nije jedina takva koja će se večeras odviti u KB Merkur.

Naime, oko tri sata iza ponoći u Zagreb slijeće i još jedan avion s organom kojeg čeka drugi pacijent.

- Imamo još jednu operaciju koja je hitna, avion s još jednim organom stiže oko 3 sata ove večeri i nastavljamo dalje, druga ekipa dolazi i radi drugu transplataciju - otkrio je dr. Stipislav Jadrijević koji će voditi tim za transplantaciju.

Anesteziologinja koja će večeras biti u timu za transplatiranje jetre otkrila je u kakvom su obično stanju pacijenti koji idu na transplatacije. Često je riječ o bolesnicima kojima su vitalni organi u zatajenju, kaže.

- Oni se nalaze na respiratoru, u komi su i trebaju suport što farmakološki, što s aparatima svih vitalnih sustava. To je kompleksno vođenje. Operaciju možemo usporediti s vrhom sante leda, a sve ono što čeka bolesnika i to vođenje je ono što koje ispod površine. To je multidisciplirano vođenje i vrlo je zahtjevno - rekla je anesteziologinja.