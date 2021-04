Ovako započinju svoju šokantnu priču Ivan (30) i Verona (29) Kovačević iz Osijeka. U rano jutro na Uskrs, u Dječjem domu Klasje u Osijeku, umrla je njihova dvomjesečna beba Aurora. Beba je nakon rođenja oduzeta roditeljima jer su socijalni radnici osječkog Centra za socijalnu skrb, na temelju nalaza pedijatrice osječke bolnice koja je bebu liječila nakon porođaja, smatrali da je tako malo dijete sigurnije u Domu Klasje nego kod kuće.

Naime, Aurora je rođena hitnim carskim rezom u 32. tjednu trudnoće jer joj majka boluje od kroničnog dijabetesa i tog je dana došla na hitan prijam zbog prijetnje od šećerne kome. Iako mama tvrdi da si za dijabetes daje inzulin dva puta tjedno, pedijatrica bebe smatrala je da je mama bila nemarna naspram svoje bolesti i da je time prouzročila prijetnju za bebin život. Aurora je spašena hitnim porođajem, oživljavanjem i inkubatorom u kojemu je bila gotovo mjesec dana te respiratorom.

Nisu je htjeli dati

- Kako bismo svi mirnije spavali, uzet ćemo vam dijete na 15 dana, staviti ga u Dom i onda ćemo vidjeti što dalje - rekli su u Centru za socijalnu skrb roditeljima malene Aurore, koji su se svemu tome usprotivili, ali uzalud. A onda je, mjesec dana kasnije, dijete umrlo. Prvo su im rekli da se radi o takozvanoj smrti u kolijevci. Aurorini roditelji tri dana nisu vidjeli tijelo svoje bebe. Nisu čak znali ni gdje se nalazi. A onda su u utorak dobili nalaz obdukcije.

- Nalaz je pokazao da je naša beba umrla od upale pluća i da je bila COVID negativna. Pitali smo patologa kako je to moguće, zar upala pluća nije popraćena visokom temperaturom i općim lošim stanjem, je li itko iz Doma išta primijetio kod naše bebe... Ostalo je toliko neodgovorenih pitanja - užasnut je otac, no zasad nemaju drugih pojedinosti. Roditelji su u utorak napokon vidjeli i bebino tijelo, na što su čekali danima.

Nisu znali gdje je

- Kad nam je policija došla na vrata, bili smo šokirani. Mislili smo da je neka pogreška. Zvali smo u Dom i javila se žena, vrlo neugodna i nervozna. Na naša pitanja o tome što se dogodilo, ona je hladno rekla da je dijete umrlo u snu, da je to ‘smrt u kolijevci’ koja se nekad, eto, dešava. Kasnije nas je nazvala voditeljica Doma i govorila nam kako su nas zvali cijelo jutro na mobitel da nas o tome obavijeste, ali se mi nismo javljali. To uopće nije istina jer nemamo niti jedan propušteni poziv - kaže Ivan. Iz Doma za djecu Klasje potvrdili su nam da je medicinska sestra Centra, tijekom redovitog noćnog obilaska djece, uočila da jedno dijete ne reagira te ga je pokušala reanimirati i da su pozvali Hitnu. Međutim, Aurori nije bilo spasa. Pozvali su i policiju, koja je potom otišla Kovačevićima.

- Nakon posjeta policije otišli smo u bolnicu na patologiju misleći da je dijete tamo, no nije bilo. Jurili smo u policiju pitati gdje nam je dijete i tamo su nas uvjeravali da je na patologiji. Na kraju je bila u mrtvačnici tvrtke Ukop - kažu roditelji.

Roditelji Kovačević kod kuće već imaju šestero djece. Najstariji sin ima 11 godina, ostali imaju 10, 9, 6, 4 i 2 godine. Žive u stanu od 84 četvorna metra, koji im je na korištenje dao Grad Osijek.

- Nije nam tijesno, nismo prljavi ni neuredni, nismo gladni ni željni ičega, goli niti bosi. Kod nas nema obiteljskog ni drugog nasilja; nema pijanih članova obitelji. Ali dugo smo u sustavu Centra za socijalnu skrb. Moja supruga Verona je dijete iz sustava koja je oduzeta razvedenim roditeljima i odrastala u domu. Ne možemo reći baš da je tamo vole, ma koliko se ona popravila u životu. Dva puta su nam oduzimali djecu. Prvi put supruzi prije više godina jer je rodila svoje prvo dijete kao maloljetnica.

Dječak ima danas 11 godina i imamo mnogo problema s njim. Bio je zbrinut u domu na tri godine, a onda su nam ga vratili. Nakon toga nismo imali sređene životne prilike, puno smo se selili, nismo imali stalna primanja i opet su nam uzeli djecu, ovog puta njih troje, ali smo se trudili sve dovesti u red, zaposlio sam se, dobili smo stan od Grada i konačno su nam ih vratili. Imali smo godinama stalni nadzor od strane Centra za socijalnu skrb; prigovarali su nam i zbog nereda u dječjoj sobi i zbog prljave plahte, ali bili smo odgovorni i slijedili sve njihove zahtjeve. I, evo, već tri godine živimo bez njihova nadzora, sve donekle držimo pod kontrolom, a sad se dogodi ovo - u nevjerici opisuje Ivan.

A Verona je prošla pakao kad je trebala roditi Auroru.

- Bila sam uspavana tijekom porođaja. Rekli su mi da su bebu morali oživljavati. Uopće je nisam vidjela sljedećih pet dana jer je bila na intenzivnom odjelu u inkubatoru. Mene su pustili kući. Nisu mi dali da dolazim u bolnicu nego sam telefonom mogla provjeravati kako je. Onda su me 8. ožujka pozvali iz Centra za socijalnu skrb na razgovor o djetetu. Nisam znala da su u međuvremenu malu već odnijeli iz bolnice i smjestili u Dom Klasje. To su mi rekli tek u Centru. Nisam čak dobila ni otpusno pismo iz bolnice za bebu nego su mi dali kopiju u Domu Klasje - kaže Verona, posve shrvana zbog smrti svoje bebe.

Socijalna radnica Vlasta Radaković, koja je voditeljica odjela za malodobnu djecu, rekla joj je da su dobili medicinsku dokumentaciju iz bolnice i mišljenje djetetove liječnice, dr. Mirne Sipl, da je ona kao majka svojim nemarnim odnosom prema dijabetesu tijekom trudnoće ugrozila svoj i bebin život te je preporučila oduzimanje djeteta. U rješenju kojim su obitelji oduzeli dijete piše: “Majka nije tijekom trudnoće uzimala propisanu terapiju te je zbog toga u nekoliko navrata hospitalizirana u akutno pogoršanom zdravstvenom stanju. Zbog nesuradnje majke konzultiran je psihijatar i socijalni radnik bolnice. Svojim ponašanjem Verona je direktno ugrozila život i zdravlje djeteta. Verona i Ivan Kovačević ne posjeduju potrebne kapacitete za skrb o brojnoj maloljetnoj djeci.

Aurora je neurorizično dijete koje će po otpisu iz bolnice zahtijevati intenzivno praćenje i skrb te je procijenjeno kako roditelji nisu u mogućnosti zadovoljiti potrebe maloljetne Aurore. Verona je direktno svojim neodgovornim ponašanjem dovela u opasnost kako sebe tako i nerođeno dijete, koje sada po rođenju ima posljedice po zdravlje. Slijedom navedenog, a zbog mogućeg postojanja opasnosti za zdravlje, sigurnost, dobrobit i život maloljetnog djeteta, ovaj Centar je 8.3. 2021. godine roditeljima izrekao žurnu mjeru izdvajanja i smještaja maloljetnog djeteta u Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek. Žalba ne odgađa izvršenje ovog rješenja. Sukladno zakonu, ovaj Centar će pokrenuti postupak pri Općinskom sudu u Osijeku radi donošenja rješenja o privremenom povjeravanju maloljetnog djeteta ustanovi.” Rješenje je potpisala ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Osijeku Ivka Kaurinović.

- Zbog toga su ona i stručni tim odlučili da će moje dijete ostaviti u Klasju sljedećih 15 dana jer se boje da bih mu ja mogla nauditi. Kad sam ih pitala što im to točno znači, s obzirom na to da kod kuće imam šestero djece nisu mi odgovorili. Rekla sam da se tome protivim i želim svoje dijete doma. I moj suprug je bio protiv. No oni su rekli da će mala ipak ostati kod njih dok ne budu sigurni da se mogu brinuti o njoj - ogorčena je Verona dok se prisjeća.

O tome što se događalo nakon što su zadnji put vidjeli svoje dijete, u subotu, ne znaju ništa.

- Voditeljica nam je rekla da su malu nahranili u ponoć, a da su ujutro primijetili da je mrtva. Krivimo sustav jer mi smo pravi svjedoci da ovaj sustav socijalne skrbi prema djeci ne valja, da je pun propusta, da socijalni radnici nekim roditeljima gledaju kroz prste, a nekima gledaju i prljave plahte. Da, ima djece koja doista moraju biti u tom i sličnim domovima, a nama je naša socijalna radnica rekla da nam malu oduzimaju kako bi ona mogla mirno spavati. Da li sad mirno spava - pitaju se ožalošćeni roditelji preminule djevojčice.