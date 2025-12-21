Obavijesti

Nova taktika za Stepinca: Nema više pritisaka na Papu, ali se čeka odlazak jednog kardinala!

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
NOVI EXPRESS Nakon godina javnih i političkih apela, Kaptol i hrvatska diplomacija okreću se suptilnijem pristupu, a čeka se i da kardinal Parolin otiđe u mirovinu

Hrvatska, doznaje Express iz krugova bliskih i Kaptolu i državnoj diplomaciji, mijenja taktiku u procesu proglašenja svetim blaženog kardinala Alojzija Stepinca. Nakon godina izravnih apela i javnog zagovaranja, prevladava preporuka da se odustane od vidljivog pritiska na Svetu Stolicu te da se proces nastavi putem tihe diplomacije, bez političkog i medijskog intenziviranja pitanja kanonizacije.

