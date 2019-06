"Novac od HNS-a? Pa stoput sam išao u Zagreb i natrag..."

Nakon što su naši nogometaši na Svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojili srebrnu medalju i za to dobili pozamašnu svotu novaca, u javnost je dospjela informacija da su si poprilične iznose novaca isplatili i članovi Izvršnog odbora HNS-a. Među šesnaestoricom kojima je isplaćeno ukupno 3.188.000 kuna, našao se i Nenad Horvatić iz HDZ-a, načelnik općine Ljubešćica kod Varaždina.

- To su naknade. Volio bih da svi Savezi budu kao HNS. Mi nismo na grbači poreznih obveznika, nismo na proračunu Republici Hrvatskoj. Pa u svim Savezima se dobiju nagrade za uspjehe. Nogometni savez sve zaradi sam, bitno je da se zna - podijelili smo naknade svima koji su radili i koji su zaslužni za ostvaren cilj i drugo mjesto na svijetu. Podijelili smo 0,75% tih nagrada. Pametnome dosta - rekao je predsjednik HNS-a Davor Šuker.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Postoje dvojbe jesu li ljudi kojima je isplaćen novac prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u prekršaju, s obzirom da su tri člana i načelnici općina nagrađeni svaki s gotovo 200.000 kuna. Prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, oni mogu primiti nagradu do 500 kuna.

Općina Ljubešćica poprilično je siromašna općina i broji oko dvije tisuće stanovnika, a čine je naselja Ljubešćica, Ljubelj, Ljubelj Klanički, Rakovec i Kapela Kalnička.

'Sve sam prijavio i platio porez'

Načelnik Horvatić je rekao da ne bi komentirao taj slučaj jer da je o tome već sve napisano i da je priopćenje na traženje nekih medija, dao i Hrvatski nogometni savez. Ponovio je nekoliko puta kako on nije član Izvršnog odbora HNS-a. .

- Te informacije nemaju veze s ničim. Novac sam dobio za obavljanje sportske djelatnosti. Kao što su suci sportski djelatnici i dobivaju naknadu za taj posao, tako sam i ja za svoj rad dobio naknadu, a ne nagradu. Predsjednik sam Komisije za infrastrukturu u HNS-u, predsjednik Povjerenstva za obnovu prvoligaških travnjaka i predsjednik Povjerenstva za dodjelu javnih poslova. Sto puta sam išao u Zagreb i natrag. Sav novac koji sam primio za to je prijavljen i u imovinskoj kartici, jer to je naknada za nešto što sam odradio. Kao što ministri pišu knjige i za to dobiju naknadu, tako je i s ovim. Prijavio sam to kao drugi dohodak. Prije nego što sam dobio novac, zatražio sam od Povjerenstva za sprečavanju sukoba interesa mišljenje. Oni su protiv mene otvorili postupak, sve provjerili u HNS-u i poreznoj, i nakon sedam mjeseci sam dobio njihovo mišljenje i odluku da mogu primiti naknadu za svoj rad od sportske djelatnosti. Tada su mi uz naknadu u istoj godini bili isplaćeni i zaostaci - objasnio je Horvatić, dodajući da ima sve 'crno na bijelo' od Povjerenstva kao i da je prijavio na imovinskoj kartici taj novac 29. prosinca.

Također, ima i rješenje o porezu koji mora platiti na taj dohodak. Ponovio je da njegovi kolege, a ni on nisu ništa dobili što nije u skladu sa Zakonom, te da su svi podaci o tome javno dostupni.

Mještani misle da ima pravo na novac

U općini većina mještana smatra da njihov načelnik ima pravo na taj novac, jer ga je zaradio svojim radom i angažmanom u HNS-u.

- Mislim da nije u sukobu interesa. On obavlja taj posao u HNS-u i ima pravo na naknadu kao i drugi koji obavljaju više poslova. Mnogi rade na taj način i nemaju nikakvih problema - kaže mještanin koji smatra da načelnik zaslužuje naknadu za svoj rad i da je sve to u skladu sa Zakonom.

- Ako se to ne tretira kao nagrada, onda je to u redu. Zaradio je taj novac i zaslužio ga je - kaže drugi mještanin, a većina ih slično misli.