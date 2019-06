Veo tajne HNS-a: Podijelili si milijune, kao da su oni igrali...

Da se Hrvatski nogometni savez potpuno depolitizirao kako je trebao, vjerojatno se nikad ne bi doznalo da su njegovi čelnici podebljali svoje novčanike nakon uspjeha “vatrenih” u Rusiji.

Portal Telegram prvi je objavio da je 16 članova izvršnog odbora HNS-a dobilo po gotovo 200.000 kuna nagrade za uspjeh nogometne reprezentacije u Rusiji. Ukupno je to 3,2 milijuna kuna.

Iz HNS-a to nisu htjeli niti potvrditi niti demantirati i rekli su da takve stvari ne komuniciraju. Međutim, imovinske kartice tri HDZ-ova načelnika malih hrvatskih općina potvrdile su tu tvrdnju. Sva trojica su članovi savjeta izvršnog odbora.

Šuker: To svi rade

Taj savjet osnovan je nakon što je sportska inspekcija naredila izlazak političara iz izvršnog odbora, pa je tako kroz tijelo koje djeluje unutar izvršnog odbora zaobiđena ta odluka inspekcije i HDZ-ovci su zadržali funkcije u HNS-u. Riječ je o Đuri Bukviću, načelniku općine Lukač, Nenadu Horvatiću, načelniku Ljubešćice, i Slavku Prišćanu, načelniku Rovišća.

Ako su članovi izvršnog odbora i savjeta dobili nagrade zbog uspjeha “vatrenih”, onda su ih vjerojatno dobili i ostali tadašnji čelnici, od predsjednika Davora Šukera pa do tadašnjeg izvršnog direktora Damira Vrbanovića ili današnjeg Marijana Kustića, koji je tad bio direktor natjecanja i infrastrukture.

- To su naknade. Volio bih da svi Savezi budu kao HNS. Mi nismo na grbači poreznih obveznika, nismo na proračunu Republici Hrvatskoj. Pa u svim Savezima se dobiju nagrade za uspjehe. Nogometni savez sve zaradi sam, bitno je da se zna - podijelili smo naknade svima koji su radili i koji su zaslužni za ostvaren cilj i drugo mjesto na svijetu. Podijelili smo 0,75% tih nagrada. Pametnome dosta - rekao je Davor Šuker.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon uspjeha reprezentacije u Rusiji niti u jednom javnom istupu čelnici HNS-a nikad nisu spominjali da će i oni dobiti neke bonuse ili nagrade za svoj rad nego samo da novac ide savezu.

183,4 milijuna kuna dobio je HNS za uspjeh na SP

50% pripalo je igračima i sporskom stožeru, pola HNS-u

63,8 milijuna kuna plusa imao je na računu HNS prošle godine

435 milijuna kuna bili su ukupni prihodi saveza u 2018. godini

200 tisuća kuna dobili su članovi izvršnog odbora HNS-a

Ako je 16 članova izvršnog odbora dobilo 3,2 milijuna kuna nagrade, je li isplaćena i Šukeru? On kaže: 'Nećemo sad o tome.'

Đuro Bukvić, Lukač

Primio je od HNS-a 196.400 kuna neto, što je više nego što njegova mala općina izdvoji za školstvo u godinu dana.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Slavko Prišćan, Rovišće

Primio je od HNS-a 198.132 kune, a samo nam je kratko poručio da je stav svih u izvršnom odboru da nemaju komentara.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nenad Horvatić, Ljubešćica

On kaže da je 197.644 kune dobio za svoj rad, a ne kao nagradu. Vodi jednu komisiju i dva povjerenstva u HNS-u.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Što se tiče navedenog trojca koji je prijavio nagrade, osim što su HDZ-ovci i vode male općine, zajedničko im je i da imaju srednju stručnu spremu te da naknada koju su dobili od HNS-a premašuje njihove godišnje plaće.

Također, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa danas će raspravljati o tome hoće li se otvoriti predmeti o njima. Dužnosnici ne smiju biti u više od dva upravna odbora nekih neprofitnih udruga i ne smiju primati nikakve naknade osim putnih troškova ili troškova smještaja. Po tome bi trebali biti kažnjeni. Ali ako se to i dogodi, maksimalna kazna je 40.000 kuna. A oni su primili gotovo 200.000 kuna, pa im se opet itekako isplatilo.

Hoće li izbjeći kazne?

No također postoji mogućnost da se izvuku na pravnu začkoljicu. Iako su na stranicama HNS-a njihova imena pod članovima izvršnog odbora, sva trojica su članovi već spomenutog famoznog savjeta izvršnog odbora. Prema nekim tumačenjima koje je već ranije donijelo Povjerenstvo i na koje se poziva jedan od trojice, Nenad Horvatić, to onda nije upravna, nego sportska funkcija. Sve se svodi u ovom konkretnom slučaju da nije šija nego vrat, ali pravno bi se mogli izvući. Sve će biti jasnije kad Povjerenstvo danas zauzme stav.

Načelnik općine Lukač, Đuro Bukvić, uz mjesečnu plaću od 12.586 kuna, primio je od HNS-a 196.400 kuna. Njegova općina u Virovitičko-podravskoj županiji ima 3600 stanovnika. Iz proračuna koji je ove godine narastao na 17 milijuna kuna, primjerice, Bukvić godišnje izdvaja za potrebe u kulturi 199.000 kuna. Za školstvo 173.000 kuna, za zdravstvo 202.000 kuna, za socijalnu skrb 252.000 kuna. Sve te važne društvene djelatnosti godišnje dobiju približno koliko je i on dobio od HNS-a.

Inače susretljivi Bukvić jučer nas je izbjegavao i nije se javio na telefon, kako je obećao. Mještani Lukača s kojima smo razgovarali su ogorčeni jer nisu znali da im je načelnik i nogometni djelatnik.

Hoće li Kolinda dobiti bonus?

- Ovdje očito grabi gdje tko može, ta slika najbolje govori o Hrvatskoj - kaže nam mještanin Lukača.

No za razliku od Lukača, mještani Rovišća u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji znaju da je njihov načelnik Slavko Prišćan i trener lokalnog kluba. Kao i ostala dvojica, vodi i županijski nogometni savez te je zato na funkciji u HNS-u.

- Godinama je trener te je često trošio i svoj novac. Valjda će sad i Dinamo iz Predavaca dobiti koju kunu od svojega trenera - kaže jedan 60-godišnji mještanin.

No drugi mještanin koji ga je slušao zatim se javno upitao: “A koje su to zasluge naših mudraca za osvajanje drugog mjesta? Pa onda je i predsjednica Republike zaslužila neku nagradu jer ih je onako izgrlila”. Njihov načelnik Prišćan je, uz redovitu plaću od 11.765 kuna, dobio 198.132 kune od HNS-a. Općina ima manje od 5000 stanovnika i proračun od 22,2 milijuna kuna. Ni Prišćan nije htio razgovarati s nama.

Nenad Horvatić, načelnik općine Ljubešćica, koji je dobio 197.644 kune, uz načelničku plaću od 10.376 kuna, kaže da je to zaslužio i da to nije nagrada, nego naknada za posao koji obavlja. On tvrdi da nije u izvršnom odboru iako je u savjetu izvršnog odbora.

Horvatić: Platili su mi rad!

- Novac sam dobio za obavljanje sportske djelatnosti. Kao što suci ili sportski djelatnici dobivaju naknade, a ne nagrade. Ja sam predsjednik komisije za infrastrukturu i predsjednik dva povjerenstva. Sto puta sam išao u Zagreb i nazad - kaže Horvatić i poziva se na spomenuto mišljenje Povjerenstva.

Kaže da je sve prijavio Poreznoj i da je riječ o čistom poslu.

Ako HDZ-ovci i dobiju kaznu, ona je najviše 40.000 kuna, a dobili su 200.000.

