Novac za duhovne aktivnosti vojnika je ništa u odnosu na ono što HDZ-ovci pojedu i popiju

Sudeći po aktualnim raspravama, hrvatsko društvo je po više točaka izgubljeno u nekim starim vremenima. Ako se samo na trenutak prisjetimo nedavnog (na)pada starog sovjetskog drona, za koji se još ne zna je li nosio aviobombu, i one sad već poslovične zbunjenosti kompletnog državnog i vojnog vrha, nadrealno zvuči informacija da Ministarstvo obrane ove godine namjerava izdvojiti 10,3 milijuna kuna za bračne susrete, duhovne vježbe, pastoralne seminare i hodočašća. Pored nabavke borbenih aviona i oklopnih vozila, MORH ove godine ulaže i u same vojnike. I to ne samo u plaće i edukaciju, nego i u spašavanje njihovih duša.