Novaković: Izjava ministra Kuščevića pomalo zastrašujuća

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković smatra da su najave ministra uprave Lovre Kuščevića oko novog zakona o sprečavanju sukoba interesa i ovlastima Povjerenstva pomalo zastrašujuće. Najavila je da će detaljno provjeriti imovinsku karticu ministra Tomislava Tolušića.

- Pa jučerašnja izjava je pomalo zastrašujuća pogotovo jer dolazi s ministarske pozicije. Nema nikakvih argumenata, to je komunikacija na razini djeteta. Gdje je tu samovolja i što smo mi to pogriješili - odgovorila je Novaković za RTL Danas na pitanje boji li se da će im ministar uprave Lovro Kuščević smanjiti ovlasti, kako je to u subotu najavljivao.

Nije joj jasno što je ministar mislio kada je poručio da se Povjerenstvo više neće baviti trivijalnim stvarima poput kvadrature kuće.