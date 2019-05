Novaković: Osjećam političke pritiske na Povjerenstvo...

Nastavlja se sukob između vladajućih i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Premijer Andrej Plenković je tražio da se iz njegovog predmeta vezano za aferu hotmail izuzme predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković. O izuzeću odlučuje nadležno tijelo. No, problem je što nitko ne zna koje je to tijelo. Nataša Novaković gostovala je u Dnevniku Nove TV te pojasnila ovu situaciju.

Vode se prijepori koje bi saborsko tijelo trebalo odlučivati o Vama? Hoćete li se Vi sami izuzeti?

Neću se sama izuzeti, jer mislim da za to nema potrebe. Da sam mislila da je to potrebno svoje bih sudjelovanje otklonila već ranije. U ovom trenutku postoje različita mišljenja stručnjaka upravnog prava, o tome tko bi trebao o tome odlučivati. Neki misle da bi to trebao biti Sabor, neki da bi to trebao biti saborski odbor, neki misle da bi to trebalo Povjerenstvo bez mene, neki da je nadležan Upravni sud.

Koje je onda rješenje u konačnici?

Mislim da će se Povjerenstvo obratiti Saboru kao nadležnom tijelu.

Oni tvrde da se neće baviti Vama.

Super. Neka nam vrate onda na postupanje pa ćemo tražiti mišljenje nekoga tko se bavi upravnim pravom.

Ali onda se odlaže i odluka o konkretnom predmetu.

To nismo mi inicirali. Mi ovaj problem moramo riješiti i riješit ćemo ga, ali na legalan način.

Vi definitivno ne odustajete, nećete se maknuti s tog slučaja?

Nemam se zašto maknuti s tog slučaja. Niti bih o tome mogla odlučivati. Upravni sud nije poništio odluku Martine Dalić zato što sam se ja trebala izuzeti. Upravni sud je poništio odluku protiv Martine Dalić jer nitko nije odlučio o tome, jer je smatrao da je njeno, kroz očitovane dano mišljenje da se ja trebam izuzeti, da je to formalan zahtjev i da se o tom formalnom zahtjevu procesno moralo odlučiti. Ne znači da se ja trebam izuzeti, ne znači da ona nije načinila povredu načela. To samo znači da o tome treba ponovno odlučiti, samo u činjenici trebam li se ja izuzeti.

Vi ste u problemu jer ste bili u HUP-u, HUP je osnovao Ivica Todorić. Ministar Zdravko Marić radio je u Agrokoru, a sudjelovao je u pregovorima vezane za Agrokor. To premijeru nije problem. Po čemu Vi vidite razliku između Vas i ministra Marića?

HUP je osnovala grupa poduzetnika. HUP nije osnovao direktno Ivica Todorić.

Poznajete li Vi Ivicu Todorića?

Ne poznajem. Nisam ga nikada imala priliku upoznati. HUP ima nekoliko tisuća članova. Svi plaćaju članarinu.

Vladajući evidentno ne znaju da Vi dolazite iz HUP-a?

Ne bih se bavila takvim apsurdnim izjavama.

Što će biti sa slučajem Bože Petrova?

Teško je reći što očekivati. Božo Petrov isto može reći da smatra da se ja moram izuzeti, ali i da smatra da za to nema razloga.

Spremni ste na oba scenarija?

Spremni smo na oba scenarija.

Premijer se danas pozvao na odluku suda koja još uvijek nije javna, kako je to moguće?

Koliko sam shvatila saborskog zastupnika Bačića, informaciju o toj odluci Upravnog suda dala mu je Martina Dalić. Pri čemu je prilično pogrešno interpretirano da sam ja u sukobu interesa i da ne smijem odlučivati. Sud nije odlučivao o mom sukobu interesa niti o njenom počinjenju povrede načela. Odlučio je samo o formalnoj pretpostavki da se o tome treba odlučiti.

Osjećate li političke pritiske na Povjerenstvo i Vas osobno?

Osjećamo ih.

Kojeg oblika?

U raznim oblicima. Za sada se uspijevamo s njima nositi.

Netko Vas zove ili?

Nije uopće u ovom trenutku bitno.

Ali bitno je.

Dok god mi možemo funkcionirati nije bitno. U trenutku da procijenim da ne možemo funkcionirati…

Razmišljate o brojnim scenarijima, znači li to da razmišljate i o tome da odete s funkcije?

U zadnjih tjedan dana razmišljam o svemu. Nisam osoba koja lako odustaje, ponekad i na vlastitu štetu. Ali volim dovesti stvari do kraja.

Ipak Vas je ovo poljuljalo?

Opteretilo me. Emocionalno me vjerojatno iscrpilo, ali naspavat ću se i doći k sebi.

Mislite li da bi ovo moglo završiti Vašom smjenom?

Moguće. Više me ništa ne bi čudilo.

Kako vidite budućnost Povjerenstva?

Ovisi o tome što će se događati.

Zakon još nije donesen?

Nije donesen. Postoje neke odluke koje Ustavni sud treba donijeti za neke prijašnje odluke Povjerenstva. Vidimo da imamo razne odluke Upravnih sudova. Teško je predvidjeti u kojem će smjeru Povjerenstvo djelovati.

Što je s putem HDZ-ovaca u Helsinki? Jesu li vam dostavili račune?

Ne.

I što sad s tim?

Naša prepiska traje već pet mjeseci. Nemamo niti jedan prilog, niti jedan račun. Nedavno je donesena odluka Upravnog suda u kojem je jedan sudac donio odluku da u slučaju ako nam državna tijela ne dostave dokumentaciju, da bi mi trebali reći da nemamo dokumentaciju pa ne možemo provesti postupak. Sva sreća ta je odluka nepravomoćna i kosi se sa svim dosadašnjim odlukama. Dok se ne donese odluka u tom postupku mi ćemo vjerojatno ići kao i kod gospodina Bandića na pokretanje postupka zbog nedostave dokumentacije.