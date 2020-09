'Izolacija će sad trajati 10 dana'

<p>Najbitnija promjena u dokumentu da će izolacija od sada trajati 10 dana, dosad smo imali 14 dana, rekao je <strong>Krunoslav Capak </strong>za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a546196/Capak-o-skracenju-izolacije.html">N1</a></strong>, govoreći o novom dokumentu o koronavirusu koji će izdati.</p><p>- Što se tiče kriterija za testiranje, oni se bitno ne mijenjaju, osim što smo uveli učenike i studente u domovima i one osobe koje idu u škole i fakultete medicinskog tipa i treća bitna novost je da dosad osobe koje su bile pozitivne, osoba koja ima dokazanu potvrdu da je preboljela bolest, tri mjeseca ne mora ići u samoizolaciju ako i bude u kontaktu sa zaraženom osobom - rekao je Capak.</p><p>Dodao je kako je ponedjeljkom obično niža brojka zaraženih jer se preko vikenda manje testira. </p><p>- Danas smo imali 70, to nije realna brojka, sutra ćemo imati više. Ali dva tjedna mi kontinuirano imamo silazni trend broja oboljelih i nadamo se da će se taj trend nastaviti - izjavio je. </p><p>Govoreći o velikom broju novooboljelih tijekom ljeta, Capak je rekao da je to krajem kolovoza bilo izraženije. </p><p>- Treba vremena da se razvije teži oblik bolesti i da osoba ide na respirator te da se dogodi loš ishod. Sada plaćamo danak velikom broju oboljelih tijekom kolovoza. Osobe koje su hospitalizirane su one koje imaju teže simptome, kroničnu bolest ili neki drugi komorbiditet. Njih ima negdje oko 2.500, a od početka epidemije do danas nešto manje od 10 posto tih ozbiljno bolesnih koji premine - objasnio je te dodao kako trenutno u Hrvatskoj nema značajnijih žarišta, ali da treba pratiti Vinkovačke jeseni i gay pride, koji su održani protekloga vikenda. </p>