Nove mjere: Novčane potpore svima, a ne samo zatvorenima

Prema novim mjerama koje bi danas trebale biti odlučene, svi ugostitelji, bez obzira na to imaju li dostavu ili ne, će dobivati novčanu potporu od 4000 kuna. Potporu će dobiti i dobavljači

<p>Subvenciju od 4000 kuna po radniku dobit će sve djelatnosti koje je Stožer zatvorio svojom odlukom, bez obzira na to koliki im je pad prihoda, a tu spadaju i ugostitelji koji imaju mogućnost dostave hrane. Potporu će moći dobiti i tvrtke koje su poslovno povezane kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni, doznaje <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/doznajemo-detalje-novih-mjera-novcane-potpore-svima-a-ne-samo-zatvorenima-15034840" target="_blank">Jutarnji list</a>. </p><p>Naime, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje danas bi treba potvrditi i potpore za poslodavce koji su dobavljači i kooperanti, kafići, barovi, noćni klubovi, fitness, sportski i rekreacijski centri, industrije igara na sreću, organizatori vjenčanja... Svi oni moraju dokazati pad prihoda od najmanje 40 posto, bez obzira na djelatnosti. </p><p><strong>Ugostiteljima 4000 kuna </strong></p><p>Dakle, tom odlukom će sve zatvorene tvrtke dobivati 4000 kuna po radniku, pa tako i ugostitelji kojima je dopuštena dostava hrane i pića. </p><p><strong>Subvencije i za dobavljače </strong></p><p>Pomoć će dobiti i dobavljači zatvorenih ugostitelja. Oni će moći dobiti i subvenciju od 2000 do 4000 kune po radniku ako imaju pad prihoda od 40 do 60 i više posto. </p><p><strong>Potpora i za novoosnovane tvrtke </strong></p><p>Potporu će moći dobiti i novoosnovane tvrtke, odnosno sve koje su osnovane do 30. rujna, a subvenciju će moći dobiti i za radnike zaposlene do 30.11. ove godine. </p><p>Novosti u mjerama je i to što će za potporu biti prihvatljivi i direktori/prokuristi tvrtki koje imaju više od 10 zaposlenik ako primaju plaću iz te tvrtke.</p>