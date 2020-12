'Razmišlja se o svemu pa i o zatvaranju shopping centara'

<p>Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> u četvrtak je izjavio kako se razmišlja o zatvaranju shopping centara, a moguću mjeru prokomentirao je i ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong>. </p><p>Naime, Beroš je istaknuo kako se razmišlja o svemu.</p><p>- S obzirom na količinu kupaca, koji je u nekom trenutku prisutno u shopping centru, oni predstavljaju epidemiološki rizik. Nije bio isti rizik boravka u nekom ugostiteljskom objektu, gdje je netko sjedio bliže ili dalje za stolom, razgovarao, družio se jer u trgovačkim centrima kafići sad ne rade pa ljudi cirkuliraju, kupuju, no opet imamo činjenicu da je na jednom mjestu velik broj ljudi prisutan istovremeno. Stoga, i to je potencijalan rizik i mi svakodnevno razgovaramo o svim tim elementima, uključujući i ekonomski element shopping centara, no primarna nam je briga zdravlje - rekao je dodavši kako će napraviti sve one promjene koje su potrebne kako bi se smanjio rizik od širenja zaraze. </p>