Nove mjere stupile su na snagu

Od 28. studenog do 21. prosinca u Hrvatska će imati svoj 'mini lockdown' u kojem su zabranjena veća okupljanja, sve će morati biti zatvoreno do 22 sata i nema više uživanja u kafićima i restoranima

<p>Nacionalni Stožer civilne zaštite donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se od petka u ponoć ograničavaju okupljanja i uvode stroge epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa koronavirusa. Umjesto standardnih dva tjedna, ovo će vrijediti sve do 21. prosinca.</p><h2>Na okupljanjima do 25 ljudi</h2><p>Na javnim događanjima i okupljanjima ne smije biti više od 25 ljudi, a ona smiju trajati do 22 sata. Broj od 25 ljudi odnosi se i na misna slavlja pa se preporučuje da se one prenose preko radija ili TV-a.</p><p>Zatvaraju se svi kafići i restorani, osim onih u hotelima i kampovima, koji smiju usluživati samo goste koji kod njih koriste uslugu smještaja.</p><p>Restorani smiju pripremati hranu i dostavljati je, a radno vrijeme za to je kao i prije korone, rekao je premijer. Hrana se može preuzeti na ulazu u objekt, ne smije se ulaziti unutra ili ju dostaviti na kućna vrata gladnog kupca.</p><p>Na privatnim druženjima može biti najviše 10 ljudi. </p><h2>Maske i na otvorenom</h2><p>Obavezno je nošenje maski i na otvorenom kad nije moguće držati distancu od 1,5 m, zabranjuju se svadbe, a na pogrebima može sudjelovati najviše 25 osoba bez izražavanja sućuti bliskim kontaktom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere u Hrvatskoj </strong></p><p>Što se tiče javnog prijevoza, on se ograničava na 40% popunjenosti kapaciteta. Prijevoznici moraju istaknuti najveći broj putnika, vozači i putnici obavezno moraju nositi maske, tko je nema ne smije se voziti.</p><p>Obavezno se moraju dezinficirati površine u zgradama i na radnim mjestima.</p><h2>Pekarnice rade do 22 sata</h2><p>Što se tiče trgovina i trgovačkih centara mora se istaknuti broj osoba koje mogu unutra boraviti, a svakom kupcu potrebno je osigurati četiri metra kvadratna, potrebna je pojačana higijena i provjetravanje. Ograničava se radno vrijeme trgovina kruhom i pekarnica do 22 sata, a ostaje na snazi zabrana prodaje alkohola od 22 do 06 sati.</p><p>Zabranjuje se i rad casina, automat klubova, ali i kladionica.</p><h2>Nema adventa</h2><p>Nema održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi. Kako je istaknuo šef Nacionalnog stožera, Davor Božinović, to se odnosi i na advente. Dakle, adventa na razini cijele Hrvatske nema.</p><p>Obustavljaju se i sportska natjecanja i treninzi osim za sportašice i sportaše prve, druge i treće kategorije, a i to je bez gledatelja.</p><p>Zabranjuje se rad teretana, fitness sportskih i rekreacijskih centara, kao i održavanje amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, uključujući i zborove, također i crkvene. Obustavljaju se izvedbe složenih glazbeno-scenskih djela (opere i mjuzikli).</p><p>Obustavlja se održavanje dječjih i drugih igraonica te organiziranih plesnih škola, zabranjuje se konzumacija hrane i pića u kinu i ograničenje od 25 osoba se ne odnosi za kina, kazališta, muzeje...</p><p>Škole stranih jezika mogu ići samo online, kao i teorijski dio u autoškolama, dok se prilikom vožnje potrebno pridržavati epidemioloških mjera.</p><p>Poslodavci bi trebali uvesti rad od kuće, smjenski rad u timovima i smanjiti fizičke kontakte na najmanju moguću mjeru, uvesti klizno radno vrijeme, redovito provjetravati prostorije.</p><p>Kontrolu provedbe mjera će provoditi službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.</p>