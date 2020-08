Potom \u0107e se tra\u017eiti poja\u010dana kontrola kod organizacije manifestacija, priredbi, drugih dru\u0161tvenih okupljanja, kao \u0161to su mise i izlo\u017ebe.

Nove mjere za svadbe u Zadru, Dubrovniku, Međimurju...

U većini županija mjere će stupiti na snagu od ponedjeljka, dok u Međimurju neke već danas zbog eskalacije stanja broja zaraženih, a osim svadbi, obuhvaćene su sahrane, manifestacije, mise, izložbe...

<p>Od ponedjeljka su nove mjere za Dubrovačku županiju, ali i Brodsko-posavskoj županiji, Zadarskoj, Međimurskoj i to sve na traženje njihovih lokalnih stožera...</p><p>Kako je rekao Davor Božinović, mjere se odnose uglavnom na svadbe gdje će se uvodi mjera da može biti prisutno do 50 ljudi, zatim privatne svečanosti do 20 ljudi, sahrane i komemoracije će biti slične mjere kao u Imotskoj krajini, a to je do 50 ljudi.</p><p><strong>POGLEDAJTE PRESICU STOŽERA</strong></p><p>Potom će se tražiti pojačana kontrola kod organizacije manifestacija, priredbi, drugih društvenih okupljanja, kao što su mise i izložbe.</p><p>Ove mjere će u Međimurju nastupiti i prije ponedjeljka, dok će u ostalim županijama stupiti na snagu od ponedjeljka.</p>