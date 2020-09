Nove mjere za tri županije

Donijeli su odluku o uvođenju nužnih mjera za Požeško-slavonsku, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke na prijedloge tamošnjih stožera...

<p>Donijeli smo odluku o uvođenju nužnih mjera za Požeško-slavonsku, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke na prijedloge tamošnjih stožera. Sve se odnose na poznate mjere - ograničavanje svadba, zabava, okupljanja, pridržavanje temeljnih mjera. Te odluke će biti objavljene - rekao je <strong>Davor Božinović.</strong> </p><p>Od jučer u 12:15 do danas u 7:45 sati zabilježena su 311 novih slučaja zaraze korona virusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2566 izvijestili su u ponedjeljak iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. </p><p>4122 uzoraka su testirana od jučer, 285 je na bolničkom liječenju od čega je 15 na respiratoru. Do danas se oporavilo 7968 ljudi. </p><p>Četvero je preminulo - jedan u KB Dubrava i troje u KB Split. To su sve osobe koje su imali komorbiditete sa više značajnih kroničnih oboljenja. </p><p>- Nemamo nikakvih novih žarišta, radi se o povećanom prijenosu s obzirom na to da imamo veliki broj novooboljelih. Imamo puno aktivnih slučajeva. Današnja brojka osoba oboljelih u samoizolaciji je veća od onih koji nisu bili u samoizolaciji. Stalno povećavamo kapacitete testiranja. Sa maksimalnim angažmanom možemo napraviti preko 7000 testiranja dnevno - izjavio je <strong>Krunoslav Capak</strong> te dodao kako postoje predikcijski modeli koji pokazuje kako će doći do pada novooboljelih. </p><p>Više o korona virusu u Hrvatskoj i svijetu pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/news/do-kraja-rujna-stize-brzi-test-daje-rezultate-za-15-minuta-713989" target="_blank">OVDJE.</a></p>