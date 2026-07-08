Nove tenzije u Perzijskom zaljevu podigle cijene nafte

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 5,47 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 79,63 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 4,97 dolara i stajao je 75,41 dolar. Tržišta je u prvoj polovini tjedna zabrinuo novi val projektila u blizi Hormuškog tjesnaca. SAD i Iran usuglasili su sredinom lipnja okvir za pregovore o završetku rata koji predviđa i otvaranje Hormuškog tjesnaca, uz napomenu Teherana da brodovi moraju prolaziti propisanim koridorom, uz iransku obalu.

Početkom tjedna iranska vojska ispalila je projektile na tri tankera koji su pokušali proći kroz Hormuz uz obalu Omana. SAD je nakon napada suspendirao dozvolu za prodaju iranske nafte i napao mete na jugu Irana, a Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahrainu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu u Ankari da je za njega primirje s Iranom gotovo. Izvor blizak razgovorima u Ankari rekao je da Trump na skupu čelnika NATO-a nije ponovio da je s dogovorom gotovo.

No, malo kasnije američki predsjednik najavio je novinarima nove napade na Iran. "Malo upozorenje: napast ćemo ih večeras, žestoko", rekao je Trump, potaknuvši poslijepodne još snažniji rast cijena nafte, uz strahovanja ulagača da će promet tankera kroz Hormuški tjesnac ponovo zapeti.

„Tržište je ponovno prisiljeno uračunati rizik da bi novi napadi na brodove ili širi kolaps u odnosima između SAD-a i Irana mogli zakočiti normalizaciju prometa kroz Hormuški tjesnac”, rekao je analitičar Saxo Banke Ole Hansen.

„Trumpova izjava da je s memorandumom o razumijevanju gotovo otvara mogućnost opetovanog zatvaranja tjesnaca budući da se ponovno pokreće ciklus eskalacije sukoba”, izjavio je voditelj istraživanja u tvrtki MST Marquee Sauk Kavoniv.

Podaci o kretanju brodova pokazuju da su se najmanje četiri tankera za naftu i plin okrenula i odustala od tranzita kroz Hormuz, signalizirajući pojačana strahovanja za sigurnost.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u utorak poskupio za gotovo dva dolara, na 72,36 dolara.