Napreduju pregovori, cijene nafte pale na razine prije rata. Što prognoziraju analitičari?

Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima na razine koje nisu viđene od početka rata između SAD-a, Izraela i Irana, potaknute rastućim nadama u postizanje trajnog mirovnog sporazuma koji bi mogao stabilizirati ključne rute za opskrbu. Barel sirove nafte Brent, koja služi kao međunarodna referentna vrijednost, u četvrtak je pao za više od jedan posto, spustivši se ispod 71 dolara. Ovim padom cijena se vratila na razdoblje prije eskalacije sukoba koji je izazvao značajne poremećaje na globalnom energetskom tržištu.

Pozitivni signali iz Katra

Terminski ugovori za naftu Brent s isporukom u kolovozu u četvrtak su se trgovali po cijeni od 70,82 dolara po barelu, što je najniža razina od 27. veljače, dan prije početka rata. S ovim posljednjim padom, cijene Brenta pale su za više od 38 posto u odnosu na svoj poslijeratni vrhunac od preko 126 dolara po barelu, zabilježen 30. travnja. Ovaj preokret na tržištu uslijedio je nakon što je Katar, ključni posrednik između Washingtona i Teherana, objavio da su američki i iranski dužnosnici postigli "pozitivan napredak" u neizravnim pregovorima. Cilj tih razgovora, održanih u Dohi, jest rješavanje preostalih pitanja vezanih uz njihov memorandum o razumijevanju o okončanju rata, postizanje dogovora o prometu kroz Hormuški tjesnac i osiguravanje trajnog prekida vatre. Optimizam je dodatno potaknuo i američki predsjednik Donald Trump, koji je u srijedu pozitivno ocijenio tijek pregovora.

​- Denuklearizacija Irana dobro napreduje - rekao je Trump.

Postupna normalizacija ključnog pomorskog pravca

Pomorski promet u Hormuškom tjesnacu, strateški važnoj ruti kroz koju u mirnodopskim uvjetima prolazi petina globalne trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom, posljednjih dana pokazuje prve, iako stidljive, znakove oporavka. Rat je prethodno izazvao najveći poremećaj u opskrbi naftom u modernoj povijesti, prvenstveno zbog zatvaranja tjesnaca. Prema podacima MarineTraffica, u utorak je tjesnacem prošlo najmanje 40 plovila, što je porast u odnosu na 27 prolazaka u ponedjeljak i samo 22 u nedjelju. Unatoč tome, pomorski promet i dalje je daleko ispod svoje predratne razine od otprilike 130 dnevnih prolazaka zbog postojanih zabrinutosti za sigurnost na tom plovnom putu. Iako se Iran memorandumom o razumijevanju potpisanim sa SAD-om 17. lipnja obvezao uložiti "najbolje napore" kako bi osigurao siguran prolaz plovila, Teheran je od tada više puta isticao svoje isključivo pravo na kontrolu kretanja kroz tjesnac. Od početka rata, zabilježeno je najmanje 49 napada na komercijalna plovila u tjesnacu, za većinu kojih je odgovornost preuzeo Teheran ili su pripisani njegovim snagama.

Analitičari podijeljeni oko budućnosti cijena

Vandana Hari, osnivačica singapurske tvrtke za analizu tržišta nafte Vanda Insights, izjavila je da su stalan porast protoka nafte iz Zaljeva i "oprezno optimistično geopolitičko raspoloženje" gurnuli cijene prema dolje.

​- Nekoliko ključnih pitanja u memorandumu o razumijevanju ostaje neriješeno, ali čini se da su dvije strane odstupile od konfrontacije po pitanju privremenog tranzitnog režima u Hormuškom tjesnacu, barem za sada - rekla je Hari za Al Jazeeru.

​- Očekujem da će sirova nafta nastaviti polako padati dok se ne raščisti zaostatak neisporučenih barela, a cijene bi mogle čak ući u područje prekomjerne prodaje. Pravi test normalizacije opskrbe iz Perzijskog zaljeva doći će nakon toga, što će zahtijevati novu rekalibraciju ravnoteže ponude i potražnje - dodala je.

Neil Crosby, analitičar tržišta nafte u tvrtki Sparta Commodities u Singapuru, upozorava da, iako pad Brenta odražava "djelomično uvjerenje" tržišta da su neprijateljstva uglavnom završena, prerano je zaključiti da će cijene ostati na predratnim razinama.

​- Ovo nipošto nije stabilna ili održiva situacija. Ne za politiku, kao što svi vidimo. Ali ni za stanje samog tržišta nafte u smislu ponude, potražnje i trgovine - rekao je Crosby.

Širi kontekst tržišta i prognoze

Dok kratkoročni trendovi pokazuju smirivanje, dugoročne prognoze ostaju neizvjesne i opterećene suprotstavljenim faktorima. Analitičari Goldman Sachsa predviđaju da će cijene nafte vjerojatno padati tijekom ostatka godine jer povećana proizvodnja stvara viškove na tržištu, iako će geopolitički rizici i dalje stvarati nestabilnost. S druge strane, Svjetska banka prognozira da će se prosječna cijena sirove nafte Brent u 2026. godini kretati oko 60 dolara po barelu. Istovremeno, Međunarodna agencija za energiju (IEA) očekuje slabiju potražnju za naftom u 2026. godini zbog visokih cijena uzrokovanih ranijim poremećajima u opskrbi, predviđajući pad potražnje za 1,1 milijun barela dnevno. Procjenjuju i smanjenje ponude za 3,9 milijuna barela dnevno, što bi tržište moglo dovesti u manjak od otprilike milijun barela dnevno.

Neil Crosby upozorava da su mnogi faktori još uvijek u igri i da je tržište daleko od stabilnog.

​- Niske cijene vjerojatno će potaknuti globalne uvoznike sirove nafte da se vrate na tržište i s vremenom očiste višak. Stoga, što se tiče cijene, jako sumnjam da smo već 'izašli iz šume' - zaključio je.

*uz korištenje AI-ja