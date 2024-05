Novi detalji: Uhitili muškarca koji je pucao kod Šestanovca i oštetio auto, našli hrpu streljiva

Muškarac koji je jučer ispalio više metaka iz oružja na području Šestanovca je uhićen, javlja policija. Izvijestili su da su mu pretragom doma pronašli i 354 komada streljiva. Ostale privedene osobe o kojima smo jučer izvijestili su puštene nakon razgovora.

- U odnosu na jučerašnji događaj na području Katuna, do sada provedenim mjerama i radnjama utvrđeno je postojanje sumnje da je muškarac jučer, 04. svibnja 2024.godine oko 15 sati ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, uslijed čega je oštetio osobno vozilo kojeg on koristi. Muškarac je jučer uhićen i danas se nastavlja kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom kriminalističkog istraživanja obavljene su pretrage doma. Do sada je pronađeno 354 komada streljiva i manja količina marihuane. Na mjestu događaja obavljen je očevid i kriminalističko istraživanje se nastavlja - javlja splitska policija.

Također navode da su ostale osobe, koje su jučer dovedene, puštene su iz službenih prostorija i ne povezuju se s predmetnim kaznenim djelom.