OPTUŽENA ZA ŠPIJUNAŽU

Novi diplomatski sukob: Rusija izbacuje britanskog diplomata

Piše HINA,
Foto: Ramil Sitdikov

Drugom tajniku britanskog veleposlanstva dan je rok od dva tjedna za napuštanje zemlje.

Rusija je u ponedjeljak objavila da je naredila britanskom diplomatu da napusti zemlju nakon što je otkrila znakove špijunaže, citirali su ruski mediji Saveznu sigurnosnu službu Ruske Federacije (FSB). FSB, glavni nasljednik KGB-a iz sovjetskog doba, objavio je da je drugom tajniku veleposlanstva naređeno da napusti zemlju u roku od dva tjedna nakon što su protuobavještajni časnici otkrili "neprijavljenu obavještajnu prisutnost". Služba je priopćila da je diplomat provodio "obavještajne i subverzivne aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost Ruske Federacije", izvijestili su ruski mediji.

FSB je posebno izvijestio da je diplomat pokušao dobiti osjetljive informacije o ruskom gospodarstvu tijekom neformalnih sastanaka.

