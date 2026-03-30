Novi diplomatski sukob: Rusija izbacuje britanskog diplomata

Rusija je u ponedjeljak objavila da je naredila britanskom diplomatu da napusti zemlju nakon što je otkrila znakove špijunaže, citirali su ruski mediji Saveznu sigurnosnu službu Ruske Federacije (FSB). FSB, glavni nasljednik KGB-a iz sovjetskog doba, objavio je da je drugom tajniku veleposlanstva naređeno da napusti zemlju u roku od dva tjedna nakon što su protuobavještajni časnici otkrili "neprijavljenu obavještajnu prisutnost". Služba je priopćila da je diplomat provodio "obavještajne i subverzivne aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost Ruske Federacije", izvijestili su ruski mediji.

FSB je posebno izvijestio da je diplomat pokušao dobiti osjetljive informacije o ruskom gospodarstvu tijekom neformalnih sastanaka.