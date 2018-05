Novi Express otkriva pakleni plan: Bandić će biti predsjednik

Na hrvatskoj političkoj sceni uočljiva je silna, dosad neviđena nervoza. Dolje, u dubinama, ključa, čeka se samo trenutak kad će lava prokuljati i pomesti sve pred sobom. Antiestablishmet raspoloženje raste: HDZ i SDP su mete sve raširenijeg ogorčenja. Ankete ustrajno pokazuju konstantni rast Živog zida, što Plenković koristi za zastrašivanje javnosti. Živi zid je glavna babaroga njegove distopije, njime plaši sve koji ga žele slušati, od unutarstranačke oporbe do male djece. Milan Bandić je iznenadio javnost najavom moguće predsjedničke kandidature, dok su dan prije naslovnice konkurentskih dnevnih novina osvanule s istom robom - najavom Velike koalicije. Sruši li HDZ opet vlastitu Vladu, u stranci će se otvoriti žestoka borba za vlast, a to nije preporuka za izbornu pobjedu. SDP pak na izborima nema nikakve šanse, a ulazak u Veliku koaliciju njima bi - kao i HDZ-u - bez velikog i očitog dobitka značio poraz. Obje stranke zajedno danas osvajaju oko 50 posto glasova, manje nego ikad. HDZ će i s manjinama teško do Vlade, SDP nikako. No Miki se nudi za predsjednika, a podržat će i Veliku koaliciju.

