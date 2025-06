Novi gradonačelnik Orlić vruća je tema u Sisku: 'Ako ima za plaće, ima i za Bajagu. Nije Tito'

Sunčano jutro u Sisku dio građana je odlučio provesti na kavi, uz rijeku Savu. Prometa jedva da ima, stolovi su puni, a većina raspravlja o jednom: plaći novog gradonačelnika, HDZ-ovog Domagoja Orlića. Među prvim odlukama bila je ta da ju podigne, na 4700 eura neto. To je branio izjavama da je morao da sve bude po zakonu te da je bivša gradonačelnica primala veću plaću. No to nije baš točno, njena plaća je 4518 s dodatkom od 200 eura ali za saborsku dužnost. Od Grada Siska nije primala plaću uopće.

