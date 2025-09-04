Obavijesti

ULOŽENI MILIJUNI

Novi granični prijelaz kod Gradiške i dalje na čekanju, uzrok blokada vlasti u BiH

Piše HINA,
Gužva na graničnom prijelazu Stara Gradiška | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske je Bosni i Hercegovini još u srpnju poslalo svoj prijedlog međudržavnog ugovora o graničnim prijelazima

Novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH preko Save kod Gradiške u čiju su izgradnju zajedno s mostom preko Save uloženi deseci milijuna eura neće biti uskoro otvoren jer u BiH ne funkcionira tijelo zaduženo za ta pitanja nakon što je dio njegovih članova otišao u mirovinu a imenovanje novih je neizvjesno. Prema informacijama iz ministarstva sigurnosti BiH koje su u četvrtak prenijele banjolučke "Nezavisne novine" imenovanje novih članova zajedničkog povjerenstva za granice Hrvatske i BiH je "na čekanju" zbog političke krize u zemlji i blokade pod kojom su praktično sva tijela vlasti na državnoj razini.

Kandidati za ovo povjerenstvo s bosanskohercegovačke strane još nisu ni predloženi a kada i ako se to uopće dogodi mora ih potvrditi Vijeće ministara BiH. Tek nakon toga pregovori s hrvatskom stranom mogu početi.

U ministarstvu sigurnosti BiH ipak se oprezno nadaju da bi se taj postupak mogao završiti u razumnom vremenskom roku jer je otvaranje novog prijelaza kod Gradiške, ali i dogovor o prekategorizaciji nekih drugih graničnih prijelaza od vitalnog značaja za obje države.

"Ako institucije dostave prijedloge u kratkom roku, moguće je da se i procedura završi relativno brzo", kazao je neimenovani izvor iz ministarstva.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske je Bosni i Hercegovini još u srpnju poslalo svoj prijedlog međudržavnog ugovora o graničnim prijelazima.

Očekivalo se kako će nakon toga pregovori brzo započeti čime bi se stvorili uvjeti da se sporazum i potpiše a onda na temelju toga izdaju potrebne dozvole za otvaranje novog prijelaza kod Gradiške.

Taj projekt godinama je na čekanju iako je još 2022. godine izgrađen novi most preko Save vrijedan 20 milijuna eura. Zbog njegova prometnog značaja izgradnju je sufinancirala Europska unija.

Taj je most nastavak ranije izgrađene autoceste koja s bosanskohercegovačke strane vodi ka Banjoj Luci odnosno Doboju. Njegovo puštanje u promet bilo je uvjetovano potrebom da se s hrvatske strane izgradi nova pristupna prometnica koja bi vodila do autoceste Zagreb-Lipovac.

Veći dio te prometnice kao i novi granični prijelaz u Hrvatskoj trebao bi biti dovršen do kraja ove godine no od svega toga neće biti nikakve koristi dok se ne potpiše novi međudržavni sporazum. 

