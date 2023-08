Radnik hotela napao aktivista zbog rušenja ograde do plaže: 'Doletio je i primio me za vrat...'

U Dubrovniku novi incident zbog ograde u blizini vile Elite u Lapadu - isti djelatnik Royal Hotelsa&Resorta koji je već bio uhićen jer se u srijedu sukobio s okupljenim građanima koji su rušili komad ograde resorta radi prolaza do javne plaže u subotu je fizički, i to pred kamerom, napao Igora Legaza, prvog čovjeka udruge Divlja liga vaterpolo. Policija nam je potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog napada 62-godišnjeg djelatnika hotelskog kompleksa na 63-godišnjeg Legaza.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na snimci HRT-a vidi se kako djelatnik, inače radnik u vrtu resorta, dolijeće pred kameru, gurne Legaza s leđa, a zatim ga, također s leđa, podlakticom zgrabi za vrat i obara. Čuju se psovke i prijetnje, Legaz se napadaču ne odupire.

- Sve se vidi na snimci, ne znam tog čovjeka, ne znam zašto me je napao i zašto pred kamerom. Ja, vidjeli ste, nisam uzvraćao, ostao sam hladan. Davao sam izjavu, on je odjednom doletio i primio me za vrat - kaže nam Legaz.

O postupku protiv djelatnika resorta, napominje, ne može govoriti. Udruga Divlja liga vaterpolo, dodaje, održava i radi obalne puteve do mora, i piljenje ograde u srijedu nije bila prva njihova takva akcija. "Otkinuli" su komad ograde kako bi građani, kaže, ponovno mogli prilazi plaži tim nekad glavnim prilazom. Njima uz bok stao je i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

- Istina je, kako tvrde iz resorta, da postoje još dva puta do plaže, ali i ovaj je pomorsko dobro. To što postoje još dva, nije opravdanje da ograde treći. Nije ovo prvi put da u resortu 'jednostavnije' shvaćaju pravila. Do kraja listopada moramo i hoćemo prijaviti sve nelegalne građevine na pomorskom dobru - kaže Franković za 24sata napominjući kako u Dubrovniku imaju na desetke takvih slučajeva.

Foto: Dubrovački dnevnik

Oštro osuđuje napad na Legaza.

Dubrovačko-neretvanska policija prvo je intervenirala u srijedu, kad je, kažu, "uhitila djelatnika hotelskog kompleksa koji je narušavao javni red i mir sukobljavajući se s okupljenim građanima, a s navedenim ponašanjem nastavio i nakon višestrukih upozorenja policijskih službenika". Osim toga, dodaju, "raznim pogrdnim riječima vrijeđao je policijske službenike prilikom njihova postupanja". Zbog svega je prekršajno prijavljen i pušten. Što se piljenja ograde tiče od strane građana, tu nema kaznenog djela - policija kaže da u tom slučaju ne postoji privatna imovina, jer put predstavlja pomorsko dobro. Nije privatno, nego vlasništvo RH. Čin uklanjanja zida i ograde nije bio u privatnom, nego u javnom interesu, odgovara policija.

Iz resorta se, neslužbeno, ograđuju od čina svoga djelatnika i napominju kako njegovi postupci s njima nemaju nikakve veze. U službenoj izjavi koja je prethodila incidentu u subotu napominju kako zid ima dozvolu, da je sve u skladu sa zakonima, što i sudski planiraju dokazati. Tamo stoji desetljećima, dodaju, a svrha mu je "zaštita od pada u provaliju". Dvjema drugim stazama građani mogu sigurno doći do plaže, zaključuju.