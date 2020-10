'Novi lockdown, policijski sat? Samo ako situacija eskalira...'

'Policijski sat, restriktivne mjere, novi lockdown, to su krajnje mjere ako situacija eskalira baš tako da nema drugoga. Vjerujem u mentalitetnu snagu hrvatskog čovjeka', poručio je Plenković

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković </strong>izjavio je u srijedu kako je sastanak s predstavnicima veledrogerija bio jedan od mnogih, o čemu očekuje detaljno izviješće na užem kabinetu Vlade, a Vlada im je poslala poruku koja je racionalna, razumna i jasna.</p><p>Ministar financija na tom je sastanku prenio poruku da u ovom trenutku imamo određena sredstva koja možemo platiti, rekao je Plenković novinarima u Baćinu na komemoraciji za civilne žrtve Domovinskog rata.</p><p>"Nakon rebalansa proračuna nova sjednica Sabora počet će 4. studenog, tada će biti i aktualni sat, toga četvrtka ću održati govor o stanju nacije. Biti će rasprava odmah nakon toga o rebalansu i proračunu za 2021. Ako je poruka veledrogerijama da idemo u rebalans i da planiramo proračun za iduće razdoblje, onda je ta poruka racionalna, razumna i jasna", kazao je.</p><p>Na pitanje kako vidi predstojeće obilježavanje obljetnice pada Vukovara, s obzirom na napad na Markovu trgu koji potvrđuje radikalizaciju hrvatskog društva, ustvrdio je kako će obilježavanje proći dostojanstveno.</p><p>"Mi smo promjenom Zakona o državnim blagdanima promijenili okolnosti, sada je taj dan ujedno i neradni dan u Hrvatskoj. Time 18. studeni stavljamo u fokus hrvatske javnosti da svi zajedno vidimo koliko je bilo tih teških trenutaka i stratišta za žrtve Domovinskog rata. Očekujem da u novim okolnostima i 29. obljetnica u Vukovaru prođe dostojanstveno, s porukama poštovanja, pijeteta prema žrtvi Vukovara i, naravno, što je više moguće u skladu s epidemiološkim preporukama", rekao je premijer.</p><p><strong>Novi lockdown samo ako situacija eskalira</strong></p><p>U Hrvatskoj je danas zabilježeno 1424 novih zaraza koronavirusom, na pitanje razmišlja li se o restriktivnijim mjerama, poput policijskog sata, odgovorio je da postoje dvije metode.</p><p>"Jedna je metoda razumnog, racionalnog sagledavanja problema, poduzimanja mjera i osvješćivanja javnosti o ozbiljnosti nekog problema, to je način na koji mi radimo. Sve epidemiološke preporuke, struka, epidemiolozi, liječnici, ljudi koji rade u stožeru Civilne zaštite, Vlada, poruke koje sam ja nebrojeno puta slao, imaju za cilj da kod naših sugrađana izazovu viši stupanj svijesti o opasnostima od koronavirusa", ističe Plenković.</p><p>Mjere koje su ograničavajuće i restriktivnije nužno dovode do negativnih gospodarskih efekata, a istovremeno državna i javna tijela dobivaju svoje plaće, umirovljenici mirovine, dok će privatni sektor dobiti milijardu eura. Brinemo o općem interesu, poručio je.</p><p>"Policijski sat, restriktivne mjere, novi lockdown, to su krajnje mjere ako situacija eskalira baš tako da nema drugoga. Vjerujem u mentalitetnu snagu hrvatskog čovjeka, budnost, odgovornost, obzir prema drugom. Ako ljudi to osvijeste, onda ćemo lakše rješavati problem", naglasio je Plenković.</p><p>Ponovio je da problem pandemije ne treba potcjenjivati, slati kontradiktorne i konfuzne poruke i sve to svoditi na "stomatološki problem".</p><p>"To nije ništa, da jest, ne bi bilo 40 milijuna zaraženih u svijetu, ne bi bilo restriktivnih mjera u Sloveniji. Moramo se uozbiljiti, stvar je hoćemo li pristupiti problemu ozbiljno ili na način koji će dovesti do konfuzije", kaže Plenković.</p>