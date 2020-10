Đakić se oporavlja od korone: 'Nosim sa sobom ruksak s kisikom, ne mogu sam disati'

Saborski zastupnik HDZ-a još uvijek se nosi s posljedicama zaraze korona virusom. Ne može samostalno disati i sa sobom nosi ruksak s kisikom

<p>Borim se dalje. Još moram biti na 6 litara kisika kojeg stalno nosim u ruksaku jer ne mogu disati samostalno. Stavim cjevčice u nos i tako mi se osigurava oplemenjivanje krvi kisikom i normalan rad srca, priča nam Josip Đakić, HDZ-ov saborski zastupnik koji se još uvijek oporavlja od posljedica pogoršanja zdravstvenog stanja nakon zaraze korona virusa.</p><p>Zarazio se prije otprilike mjesec dana i u međuvremenu završio 24 dana u bolnici. Bio je i 14 dana na intenzivnoj, imao je ozbiljnih problema s plućima, a trenutno je na Lošinju, u lječilištu za plućne bolesnike. </p><p>- Počelo je klasično, kao za gripu. Prvi dan, boli me kuk. Drugi dan leđa. Treći glava. Četvrti dan se temperatura popela na 38, pa peti na 38.5, a šesti dan 40. Na kraju je skočila na 41. Kad sam zakurio do kraja, do 41, otišao sam se testirati. Brzinski sam to obavio i vratio se natrag u Fran Mihaljević i ostao 24 dana - prepričava zastupnik.</p><p>Kako kaže, sad mu je malo lakše.</p><p>- Ja sam sad na šest litara kisika i to mi je terapija u poodmakloj fazi. Da ne bih ležao u bolničkoj sobi, pribavio sam tri prijenosne boce koje mi omogućuju da imam dostatnu terapiju i osiguram sekuraciju. Uz propisane lijekove i ljekoviti zrak te uz pratnju internista i pulmologa, pokušavam se osloboditi potrebe za potporu kisika i samostalnog disanja. A u narednoj fazi na Lošinju mi je tretman oporavka pluća do punog kapaciteta, što nije nimalo jednostavno jer osjetljivost bolesnih pluća ne omogućava napor. Opterećuje srce i moguća je embolija pluća, kao i moždani ili srčani udar, no za sada je sve to regulirano tabletama za aritmiju, protiv zgrušavanja krvi, regulaciju šećera i masnoća - kaže Đakić.</p><p>Na intenzivnoj se, kaže, bojao da će mu mišići atrofirati.</p><p>- Radio sam čučnjeve tamo na intenzivnoj, ali me to izmorilo. Bjao sam se da mi mišići ne atrofiraju. Listovi na donjim mišićima na nogama su me strašno boljeli. Sad idem na sigurno. Jesam li se bojao? Kad sam vidio da nemam temperature, shvatio sam da sam spašen. A kad sam se mogao sam obrisati i jesti, vidio sam da je bolje. Liječnik mi je rekao da sam šampion kako se brzo oporavljam - pohvalio se HDZ-ovac. </p><p>Još desetak dana, kaže, i moći će se vratiti kući.</p><p>- A sada, sad je bolje. Nakon 14 dana intenzivne pokušavam dalje sam. Pluća mi se moraju samostalno oporaviti i proces je dugotrajan. Sad sam došao od liječnika pa ću u sobu na odmor. Tamo mi je stroj koji mi pravi kisik. Poslijepodne na zrak, na večeru pa opet odmor. Ostat ću ovdje do 30.10., a onda idem kući - poručio je Josip Đakić za 24sata.</p>