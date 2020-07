Novi moćnici HDZ-a i crna lista za otpis Andreja Plenkovića

Nakon analize izbornih rezultata vidljivo je da Plenkovića nije izabrala desnica nego centar te da je uspio u onome što je najavljivao- reformirati HDZ u europsku, civiliziranu stranku desnog centra...

<p>Plenkovićeva civiliziranost i kultura donijeli su HDZ-u neočekivanu plebiscitnu pobjedu na izborima, rečenica je koju su Expressu izgovorili svi s kojima smo tu noć razgovarali pa i oni koji su mu još jučer bili oporba u stranci. Hrvatska od 90-tih pa do ovih dana uvijek bira vođu (bilo s lijeva ili desna) koji je obrazovan i uljuđen, mora biti građanske fizionomije te, ponavljamo, visoko obrazovan. Nakon analize izbornih rezultata vidljivo je da Plenkovića nije izabrala desnica nego centar te da je uspio u onome što je najavljivao- reformirati HDZ u europsku, civiliziranu stranku desnog centra.</p><p>Prvi veliki trijumf doživio je na unutarstranačkim izborima kada je pomeo oporbenu tvrdu desnicu u stranci pa se sada slobodno može reći da ga desničari slijede, ali ne oni koji su rušili, nego oni koje on kontrolira. Uspješno je, poučen europskim izborima, izbalansirao liste, napravio dobar politički balans- zadovoljio desnicu i centar u stranci što se pokazalo kao odlična taktika. I ne, nije točno da više u HDZ-u nema desnice- ona postoji, ali je umivena i radi za Plenkovića.</p><p>Prvi je tu Tomo Medved, zamjenik šefa HDZ-a, koji bi sada trebao voditi dva resora kada se ona ujedine- obranu i branitelje. No, neće se on puno baviti obranom, navodno bi dobar i sposoban državni tajnik trebao operativno voditi taj resor, dok bi Medved bio zadužen za provokacije i odgovore na provokacije predsjednika Zorana Milanovića. Medved je, naime, već obavio svoj zadatak time što je smirio branitelje, a to će imati u zadatku i u budućnosti. Tu je još Zdravka Bušić, Plenkovićeva potpredsjednica u stranci, Ivan Anušić koji je briljirao u Slavoniji, Ivo Lučić i general Miljenko Filipović koji su ušli u Sabor te Antun Kliman kojega se stavlja na desnu stranu jer je bio Karamarkov ministar, no, naši sugovornici, kažu da je on čisti desni centar te da je zbog toga i osvojio u Istri mandat i pol, što se ne pamti da se ikada dogodilo.</p><p>Svi gore spomenuti desničari Plenkovićevi su ljudi koji će raditi za njega. Ostali, poput Milijana Brkića, Tomislava Karamarka, Mire Kovača, Tomislava Tolušića i Ivana Penave više nisu ni blizu main stream politike HDZ-a niti na nju mogu bilo kako utjecati. Veliki udarac zadao im je Plenković još na unutarstranačkim izborima kada ih je premoćno pobijedio, a sada su do kraja nokautirani. No, Kliman, koji je podržavao Opciju za promjene ipak može računati na veliki povratak u visoku politiku. S obzirom na rezultat koji je HDZ-u donio u Istri govori se čak da bi mogao zamjeniti Gari Cappellija na mjestu ministra turizma ako se na kraju odluči ne pripajati to ministarstvo ministarstvu gospodarstva. Razmatra se opcija da se ono ostavi jer se sada pokazalo da nam je potrebno jako ministarstvo, a da ministar ne može biti samo figura već vrhunski operativac.</p><p>Što se tiče Klimana, svi su se na Predsjedništvu HDZ-a u ponedjeljak složili da ga se stavi za v.d.-a predsjednika Županijskog odbora Istarskog HDZ-a. Sad se čeka samo da to Plenković odobri. Kliman je u Istri dobio 12 tisuća glasova, a Kopalova analiza tražila je maksimum od 8 tisuća. Sam je pregazio teren u Istri, zašao je u svako selo i HDZ-ov uspjeh u Istri njegova je zasluga- govori nam sugovornik iz HDZ-a. </p><p>Cijeli tekst o novom zvijezdama stranke na vlasti pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 10. srpnja</p>