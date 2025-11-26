Obavijesti

News

Komentari 0
MIROVNI PREGOVORI

Novi obrat: Trump je odustao od čvrstog roka za sporazum između Ukrajine i Rusije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Novi obrat: Trump je odustao od čvrstog roka za sporazum između Ukrajine i Rusije
3
Foto: Anna Rose Layden/REUTERS

Trump je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je odustao od svog ranije postavljenog roka u četvrtak da Ukrajina pristane na mirovni plan koji podupiru SAD, rekavši da je "rok za mene kada sve bude gotovo".

SASTANAK NA ALJASCI Lavrov: Izmijenjeni mirovni plan mora odražavati duh i slovo sastanka Trumpa i Putina
Lavrov: Izmijenjeni mirovni plan mora odražavati duh i slovo sastanka Trumpa i Putina

Trump je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke. Rekao je da će se njegov izaslanik Steve Witkoff sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Moskvi, a uključen je i njegov zet Jared Kushner.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump šalje izaslanike u Kijev i Moskvu: 'Plan je dotjeran uz doprinos obiju zaraćenih strana'
MIROVNI SPORAZUM

Trump šalje izaslanike u Kijev i Moskvu: 'Plan je dotjeran uz doprinos obiju zaraćenih strana'

Američki predsjednik najavio je slanje posebnih izaslanika Putinu i ukrajinskom vodstvu kako bi finalizirali prijedlog temeljen na američkom planu
Von der Leyen: 'Nastavljamo povećavati pritisak na Rusiju, Europska Unija je uz Ukrajinu'
JAČE SANKCIJE

Von der Leyen: 'Nastavljamo povećavati pritisak na Rusiju, Europska Unija je uz Ukrajinu'

Čelnici koalicije voljnih s francuskim i britanskim vodstvom dogovorili su radnu skupinu koja će definirati jamstva za Ukrajinu te nastavak pritiska na Rusiju, uključujući korištenje zamrznute ruske imovine.
Zelenski će o najosjetljivijim pitanjima pričati s Trumpom: Ukrajina je za mirovni sporazum
PODUPIRE SRŽ OKVIRA

Zelenski će o najosjetljivijim pitanjima pričati s Trumpom: Ukrajina je za mirovni sporazum

Ukrajina signalizira da prihvaća američki okvir za mir s Rusijom, no ključne i najdelikatnije točke ostaju neriješene sve dok Zelenskij i Trump ne održe sastanak. U međuvremenu ruski napadi ne prestaju, a međunarodni pritisak raste.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025