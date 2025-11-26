Trump je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke
MIROVNI PREGOVORI
Novi obrat: Trump je odustao od čvrstog roka za sporazum između Ukrajine i Rusije
Čitanje članka: < 1 min
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je odustao od svog ranije postavljenog roka u četvrtak da Ukrajina pristane na mirovni plan koji podupiru SAD, rekavši da je "rok za mene kada sve bude gotovo".
Trump je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke. Rekao je da će se njegov izaslanik Steve Witkoff sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Moskvi, a uključen je i njegov zet Jared Kushner.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+