Obavijesti

News

Komentari 0
SASTANAK NA ALJASCI

Lavrov: Izmijenjeni mirovni plan mora odražavati duh i slovo sastanka Trumpa i Putina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Lavrov: Izmijenjeni mirovni plan mora odražavati duh i slovo sastanka Trumpa i Putina
3
Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Kremlj je u ponedjeljak objavio da europski protuprijedlog američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka nije konstruktivan i da jednostavno ne funkcionira za Moskvu

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da izmijenjeni mirovni plan za Ukrajinu mora odražavati "duh i slovo" dogovora postignutog između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na njihovu samitu na Aljasci. Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Lavrov je rekao da je Rusija pozdravila početnu verziju američkog mirovnog plana za Ukrajinu i da čeka izmijenjenu verziju plana nakon što se Washington uskladi s Ukrajinom i Europom.

Rekao je da bi za Rusiju bila potpuno drugačija situacija ako izmijenjena verzija ne bi odražavala ono o čemu su Putin i Trump razgovarali kada su se sastali na Aljasci u kolovozu.

Kremlj je u ponedjeljak objavio da europski protuprijedlog američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka nije konstruktivan i da jednostavno ne funkcionira za Moskvu.

Pokretanje videa...

Aljaški gambit! Sudbina i mir u svijetu su na tankoj žici Trumpa i Putina: Bit će ovo vrlo ozbiljno 01:07
Aljaški gambit! Sudbina i mir u svijetu su na tankoj žici Trumpa i Putina: Bit će ovo vrlo ozbiljno | Video: 24sata/Reuters

Europski plan značajno mijenja značenje i važnost ključnih točaka o NATO-u i teritoriju iz američkog plana.

"Europski plan, na prvi pogled... potpuno je nekonstruktivan i ne funkcionira za nas", rekao je novinarima u Moskvi pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

Ušakov je rekao da su Rusiji prihvatljive "mnoge odredbe, ali ne sve" američkog plana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tajnik kopnenih snaga SAD-a Driscoll sastao se s ruskom delegacijom u Abu Dabiju
RAZGOVORI O MIRU

Tajnik kopnenih snaga SAD-a Driscoll sastao se s ruskom delegacijom u Abu Dabiju

Dužnosnik je dodao da se očekuje da će se Driscoll sastati i s ukrajinskim dužnosnicima tijekom boravka u Abu Dabiju
FOTO Noć užasa u Kijevu: Rusi žestoko granatirali grad, najmanje šest ljudi poginulo...
KUĆE U PLAMENU

FOTO Noć užasa u Kijevu: Rusi žestoko granatirali grad, najmanje šest ljudi poginulo...

Rusija je u ranim jutarnjim satima 25. studenoga izvela opsežan raketni i dronovski napad na Kijev i više ukrajinskih gradova, gađajući energetsku infrastrukturu i gusto naseljene četvrti. Ukrajinsko Ministarstvo energetike opisalo je napad kao „masovni kombinirani udar na energetske objekte“.
Rusija žestoko napala Ukrajinu, gore neboderi, spasioci traže preživjele ispod ruševina
HOROR U KIJEVU

Rusija žestoko napala Ukrajinu, gore neboderi, spasioci traže preživjele ispod ruševina

Ovi siloviti napadi uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama upozorio građane da očekuju nastavak napada unatoč mirovnim pregovorima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025