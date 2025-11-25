Kremlj je u ponedjeljak objavio da europski protuprijedlog američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka nije konstruktivan i da jednostavno ne funkcionira za Moskvu
Lavrov: Izmijenjeni mirovni plan mora odražavati duh i slovo sastanka Trumpa i Putina
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da izmijenjeni mirovni plan za Ukrajinu mora odražavati "duh i slovo" dogovora postignutog između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na njihovu samitu na Aljasci. Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Lavrov je rekao da je Rusija pozdravila početnu verziju američkog mirovnog plana za Ukrajinu i da čeka izmijenjenu verziju plana nakon što se Washington uskladi s Ukrajinom i Europom.
Rekao je da bi za Rusiju bila potpuno drugačija situacija ako izmijenjena verzija ne bi odražavala ono o čemu su Putin i Trump razgovarali kada su se sastali na Aljasci u kolovozu.
Europski plan značajno mijenja značenje i važnost ključnih točaka o NATO-u i teritoriju iz američkog plana.
"Europski plan, na prvi pogled... potpuno je nekonstruktivan i ne funkcionira za nas", rekao je novinarima u Moskvi pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
Ušakov je rekao da su Rusiji prihvatljive "mnoge odredbe, ali ne sve" američkog plana.
