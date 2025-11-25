Lavrov: Izmijenjeni mirovni plan mora odražavati duh i slovo sastanka Trumpa i Putina

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da izmijenjeni mirovni plan za Ukrajinu mora odražavati "duh i slovo" dogovora postignutog između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa na njihovu samitu na Aljasci. Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Lavrov je rekao da je Rusija pozdravila početnu verziju američkog mirovnog plana za Ukrajinu i da čeka izmijenjenu verziju plana nakon što se Washington uskladi s Ukrajinom i Europom.

Rekao je da bi za Rusiju bila potpuno drugačija situacija ako izmijenjena verzija ne bi odražavala ono o čemu su Putin i Trump razgovarali kada su se sastali na Aljasci u kolovozu.

Kremlj je u ponedjeljak objavio da europski protuprijedlog američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka nije konstruktivan i da jednostavno ne funkcionira za Moskvu.

Pokretanje videa... 01:07 Aljaški gambit! Sudbina i mir u svijetu su na tankoj žici Trumpa i Putina: Bit će ovo vrlo ozbiljno | Video: 24sata/Reuters

Europski plan značajno mijenja značenje i važnost ključnih točaka o NATO-u i teritoriju iz američkog plana.

"Europski plan, na prvi pogled... potpuno je nekonstruktivan i ne funkcionira za nas", rekao je novinarima u Moskvi pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.

Ušakov je rekao da su Rusiji prihvatljive "mnoge odredbe, ali ne sve" američkog plana.