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VREMENSKA PROGNOZA

Novi pakleni dan: Temperature do 39°C, na snazi crveni alarm. Ponegdje moguća i grmljavina!

Piše Ivan Jukić,
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Novi pakleni dan: Temperature do 39°C, na snazi crveni alarm. Ponegdje moguća i grmljavina!
Foto: Pixsell/DHMZ
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Najviša dnevna temperatura kretat će se između 30 i 33 stupnja u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti od 35 do čak 39 Celzijevih stupnjeva

Hrvatsku i danas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, a temperature će na Jadranu dosezati i do 39 stupnjeva. Zbog toplinskog vala Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveni meteoalarm za riječku, splitsku, kninsku i dubrovačku regiju. Na kopnu će biti većinom manje vruće nego prethodnih dana, uz povremenu umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne je, uz jači razvoj oblaka, moguć poneki lokalni pljusak.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu prevladavati umjerena i jaka bura. Podno Velebita očekuju se i olujni udari, a tijekom poslijepodneva bura će prolazno oslabjeti te će mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 30 i 33 stupnja u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti od 35 do čak 39 Celzijevih stupnjeva.

Foto: DHMZ

DHMZ upozorava da je u dijelu zemlje vrijeme izuzetno opasno zbog ekstremno visokih temperatura.

- Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama - upozoravaju iz DHMZ-a.

Vrućina popušta od četvrtka

Prema prognozi, od četvrtka do subote očekuje se stabilno i sunčano vrijeme u cijeloj zemlji. U unutrašnjosti će temperature ipak biti nešto niže nego proteklih dana, a u gorskim krajevima vrućina bi mogla potpuno izostati, uz svježija jutra.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će se zadržati sunčano vrijeme, a postupno će popuštati i vrućina. Do petka ujutro i dalje će puhati jaka, mjestimice i olujna bura, osobito podno Velebita.

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